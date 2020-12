Ngày 31-12, UBND tỉnh An Giang thông báo trong nhóm nhập cảnh chui cùng bệnh nhân 1440, ngoài 6 người đã được tìm thấy, còn có 3 phụ nữ khác. Theo lời khai của tài xế thì 2 trong 3 người đã đi TP.HCM.

Đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án và đang truy tìm F1, F2 liên quan đến các ca COVID-19 nhập cảnh trái phép để điều tra, xử lý. Trong ảnh là nơi cách ly nhiều người F1 tại huyện An Phú – Ảnh: BỬU ĐẤU