Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam như thế nào sau trận thắng Malaysia?

Tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua UAE ở lượt cuối – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở trận đấu cuối cùng bảng G gặp UAE vào ngày 15-6 tới, nếu có ít nhất 1 điểm, tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé trực tiếp vào vòng loại cuối cùng. Trong trường hợp để thua UAE, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có thể giành được vị trí nhì bảng.

Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ phải so thành tích với các đội nhì bảng khác để tranh 5 tấm vé vớt vào vòng loại cuối cùng. Do bảng H chỉ còn lại 4 đội sau khi Triều Tiên rút lui nên trước khi đem ra so thành tích, các đội nhì bảng phải bỏ kết quả với đội cuối bảng. Như vậy, kết quả giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ không được tính, tức 6 điểm, 7 bàn thắng và 1 bàn thua.

Cụ thể, tuyển Việt Nam chỉ còn lại 11 điểm và hiệu số bàn thắng thấp hơn 3 (đã tính thua UAE).

Do hiệu số bàn thắng của tuyển Việt Nam quá thấp nên gần như thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có thể trông cậy vào điểm số khi so sánh với các đội nhì bảng khác.

Bảng xếp hạng bảng G sau lượt trận thứ 9 – Đồ họa: AN BÌNH

Ở bảng A, Trung Quốc đang đứng nhì bảng với 16 điểm. Nếu tạm bỏ kết quả với đội cuối bảng Guam, điểm số của Trung Quốc còn lại là 10 và hiệu số +11. Lượt cuối, tuyển Trung Quốc sẽ gặp Syria – đội đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng.

Chỉ cần một trận hòa, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giành vé khi đạt được 11 điểm và hiệu số cao ngất ngưởng +11. Trong trường hợp Trung Quốc thua Syria ở lượt cuối, họ chắc chắn sẽ có thành tích nhì bảng kém hơn Việt Nam (10 điểm so với 11).

Tại bảng B, Jordan đang đứng nhì bảng với 14 điểm, hơn đội xếp thứ ba Kuwait 3 điểm. Ở lượt cuối, Jordan sẽ gặp Úc – đội đã chắc chắn giành quyền đi tiếp với ngôi đầu. Nếu thắng Úc, Jordan sẽ có vị trí nhì bảng và chắc chắn có thành tích tốt hơn Việt Nam.

Nếu hòa Úc và có ngôi nhì bảng, Jordan chắc chắn có thành tích nhì bảng kém hơn Việt Nam (9 điểm so với 11). Trong trường hợp Jordan thua Úc còn Kuwait thắng Đài Loan, Kuwait sẽ giành vị trí nhì bảng. Khi đó, Kuwait chắc chắn sẽ có thành tích kém hơn Việt Nam (8 điểm so với 11 điểm).

Ở bảng C, Iraq đang dẫn đầu với 17 điểm và hơn đội đứng nhì Iran 2 điểm. Ở lượt cuối, hai ông lớn của bóng đá Vùng Vịnh chạm trán nhau. Iraq sẽ giành ngôi đầu bảng nếu có ít nhất 1 điểm. Khi đó, đội nhì bảng Iran (10 điểm, +5) sẽ có thành tích kém hơn Việt Nam.

Ngược lại, nếu Iran hạ Iraq với tỉ số đậm để giành ngôi đầu, Iraq sẽ nhì bảng với 11 điểm và hiệu số nhỏ hơn +4. Khi đó, nhiều khả năng thành tích của Việt Nam sẽ hơn Iraq nếu không thua đậm UAE.

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng – Ảnh chụp màn hình

Tại bảng D, Uzbekistan đang nhì bảng với 15 điểm, kém đội dẫn đầu Saudi Arabia 2 điểm. Ở lượt cuối, 2 đội này sẽ gặp nhau. Nếu Saudi Arabia có ít nhất 1 điểm trở lên để giành ngôi đầu bảng, Uzbekistan chắc chắn có thành tích nhì bảng kém hơn Việt Nam (10 hoặc 9 so với 11).

Nếu Uzbekistan giành chiến thắng để đoạt ngôi đầu bảng và đẩy Saudi Arabia xuống nhì thì Saudi Arabia chắc chắn có thành tích nhì bảng tốt hơn Việt Nam (13 điểm so với 11). Nhưng trường hợp đang tính là Yemen cuối bảng, nếu Singapore cuối bảng, mọi thứ sẽ thay đổi.

Ở bảng E, mọi thứ ngã ngũ khi Qatar nhất và Oman nhì. Oman đang có 12 điểm sau khi trừ với kết quả đội cuối bảng là Bangladesh. Ở lượt cuối, Oman gặp Bangladesh và trận đấu không còn bất cứ ý nghĩa gì (Bangladesh cuối bảng, 2 đội gặp nhau không tính kết quả). Với 12 điểm, Oman chắc chắn giành 1 vé vớt đi tiếp.

Tại bảng F, Kyrgyzstan và Tajikistan đang cạnh tranh nhau vị trí nhì bảng. Lượt cuối, Kyrgyzstan gặp Nhật còn Tajikistan đụng độ Myanmar. Bất kể đội nào trong số Kyrgyzstan và Tajikistan nhì bảng, Việt Nam vẫn có thành tích tốt hơn. Việt Nam loại được 1 đối thủ cạnh tranh.

Ở bảng H, Lebanon đang đứng nhì bảng với 10 điểm, kém đội đầu bảng Hàn Quốc 3 điểm. Như vậy, nếu Lebanon thua Hàn Quốc, họ chắc chắn sẽ có thành tích nhì bảng kém hơn Việt Nam (10 điểm so với 11). Còn nếu Lebanon hòa Hàn Quốc trở lên, họ sẽ có thành tích tốt hơn Việt Nam (11 điểm hiệu số +4 hoặc 13 so với 11 điểm, hiệu số thấp hơn +3 của Việt Nam).