Chuyên gia Fauci của Mỹ lo chủng Delta sẽ đột biến

Bác sĩ Mỹ Anthony Fauci cảnh báo biến thể Delta có thể đột biến trở thành một biến thể mới mạnh hơn, lúc đó ảnh hưởng cả người đã tiêm vắc xin. Do đó, ông thúc giục dân Mỹ đi tiêm vắc xin COVID-19 càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ – Ảnh: NBC NEWS Ngày 8-8, bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cảnh báo việc để cho biến thể Delta lây truyền tự do ở những người dân chưa tiêm vắc xin COVID-19 có thể dẫn tới xuất hiện một biến thể mới mạnh hơn, gây hại cho cả những cá nhân đã tiêm vắc xin đầy đủ. “Có một nguyên lý mà mọi người đều biết trong virus học, đó là: virus sẽ không đột biến nếu bạn không cho phép nó đột biến” – bác sĩ Fauci nói trên kênh NBC News.

Ông giải thích thêm: “Thật may mắn đối với chúng ta vì vắc xin đối phó biến thể Delta khá tốt, đặc biệt trong việc bảo vệ các bạn khỏi bị bệnh nặng. Tuy nhiên, nếu các bạn trao cho con virus này cơ hội tiếp tục biến đổi, có thể sẽ tạo ra một biến thể mạnh hơn.

Lúc đó, không chỉ người chưa tiêm vắc xin, mà cả người đã tiêm vắc xin cũng sẽ bị ảnh hưởng do biến thể mới có thể tránh được vắc xin”.

Do đó, bác sĩ Fauci thúc giục người Mỹ đi tiêm vắc xin COVID-19 càng sớm càng tốt để được bảo vệ. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ nói rằng ngay cả những người không thuộc các nhóm nguy cơ chính, gồm người trẻ và khỏe mạnh, vẫn có thể góp phần tiêu cực vào sự lây lan của COVID-19, do đó họ cần phải được tiêm vắc xin. Ông Fauci cũng hy vọng Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ phê duyệt đầy đủ các vắc xin COVID-19 hiện tại ở Mỹ trước cuối tháng này. Việc phê duyệt đầy đủ có thể giúp tăng thêm lòng tin ở những người Mỹ vẫn còn do dự đi tiêm vắc xin. Đến nay FDA chỉ mới phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin COVID-19 của các hãng Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson ở Mỹ. Cơ quan này dự kiến sẽ sớm phê duyệt đầy đủ vắc xin Hãng Pfizer, theo kênh CNBC. Ông Fauci giải thích việc phê duyệt đầy đủ vắc xin COVID-19 trong vài tuần nữa có thể cũng cho phép các doanh nghiệp, trường đại học và nhiều cơ sở tư nhân áp đặt yêu cầu tiêm vắc xin với nhân viên.

theo Bình An (tuoitre online)

https://tuoitre.vn/chuyen-gia-fauci-cua-my-lo-chung-delta-se-dot-bien-20210809071625546.htm

65 views