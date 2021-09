Chờ Sổ sức khỏe điện tử…“khỏe” hơn

TPHCM đang hoàn thiện quy trình cập nhật điều chỉnh thông tin tiêm chủng Để nhanh chóng có chứng nhận tiêm vaccine, người dân cần cài app Sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y Tế, đăng ký, đăng nhập và cập nhật đủ thông tin cá nhân, kiểm tra chứng nhận tiêm chủng. Những cá nhân đã đăng ký tiêm chủng sẽ có dữ liệu, còn trường hợp dữ liệu chưa được cập nhật hoặc cập nhật chưa chính xác thì tự mình có thể cập nhật tại link https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report để cùng hỗ trợ cơ quan chức năng. BÁ TÂN Do một số dữ liệu của người tiêm chưa chính xác nên Bộ Y tế đã mở ứng dụng ghi nhận phản ánh của người dân để điều chỉnh (tiemchungcovid19.gov.vn). Sở Y tế và Sở TT-TT đang phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ TT-TT để hoàn thiện quy trình cập nhật điều chỉnh thông tin tiêm chủng do người dân phản ảnh. Sở TT-TT TP phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ TT-TT để liên thông dữ liệu tiêm chủng của TP phục vụ công tác phòng chống dịch và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh của TP một cách an toàn trong giai đoạn phòng chống dịch. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở TT-TT TPHCM, TP sử dụng hệ thống tiêm chủng quốc gia cho chiến dịch tiêm chủng từ ngày 22-7-2021. Hiện nay, dữ liệu tiêm chủng của TP đã được cập nhật trực tiếp vào hệ thống tiêm chủng quốc gia tại địa chỉ Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 (tiemchungcovid19.gov.vn) đạt tỷ lệ 93,27%. Sở TT-TT và Sở Y tế TP đang khẩn trương tập hợp dữ liệu đã tiêm từ các đợt trước tại các bệnh viện để đưa vào hệ thống tiêm chủng quốc gia. Để xem kết quả tiêm chủng, người dân đã tiêm vaccine mũi 1 hoặc mũi 2 có thể tra cứu kết quả tiêm tại Cổng Thông tin tiêm chủng Covid-19 http://tiemchungcovid19.gov.vn hoặc cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh. Từ đó, các cơ quan y tế, địa phương quản lý thông tin của tất cả người ra/vào các địa điểm; tra cứu, thống kê thông tin checkin (khai báo) theo thời gian, địa điểm; truy vết, điều tra dịch tễ nhanh chóng, chính xác khi phát hiện có trường hợp nghi mắc Covid-19. Hệ thống khai báo y tế điện tử của TP sử dụng mã QR theo tiêu chuẩn do Bộ TT-TT quy định. Các ứng dụng khai báo y tế điện tử đang được sử dụng tại TPHCM là Khai báo Y tế điện tử TPHCM, Bluezone, NCovi và VHD. Sở TT-TT TPHCM đã phối hợp Cục Tin học hóa (Bộ TT-TT) liên thông dữ liệu từ hệ thống của Bộ Y tế, hệ thống của TP về Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Trung tâm Dữ liệu TP.