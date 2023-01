ChatGPT vượt xa Instagram, 10 triệu người dùng hằng ngày chỉ sau 40 ngày ra mắt

ChatGPT vượt mốc 10 triệu người dùng hằng ngày sau 40 ngày ra mắt chính thức – Ảnh: SHINE LEARNING

ChatGPT sẽ “lên ngôi”?

Google mất ngủ vì ChatGPT

Khi ông Winton hỏi ChatGPT về danh sách các sản phẩm mà mọi người nghĩ sẽ tồn tại lâu dài do được người dùng chấp nhận sớm nhưng cuối cùng lại bị mờ nhạt, câu trả lời đầu tiên của nó là “Google Wave, Google+, Google Glass” – những sáng kiến của gã khổng lồ công nghệ đã bị xếp xó.

ChatGPT là gì? Báo USA Today giải thích ngắn gọn: ChatGPT là chương trình máy tính AI miễn phí. Với kho kiến thức khổng lồ, nó sẽ trả lời bất cứ điều gì bạn hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, đời thường. Bên cạnh đó, ChatGPT còn có thể làm thơ, soạn nhạc, viết thư, thiết kế và thậm chí là cả sửa lỗi trong lập trình. Công cụ này hoạt động giống như một cuộc hỏi đáp giữa người với người. ChatGPT có tên gọi đầy đủ là Chat Generative Pre-training Transformer, là một chatbot do Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) tạo ra. Theo Gia Minh (tuoitre online) https://tuoitre.vn/chatgpt-vuot-xa-instagram-10-trieu-nguoi-dung-hang-ngay-chi-sau-40-ngay-ra-mat-20230129105450027.htm

“ChatGPT vượt mốc 10 triệu người dùng hằng ngày sau 40 ngày ra mắt chính thức. Trong khi Instagram mất 355 ngày để đạt được 10 triệu người dùng đăng ký”, ông Brett Winton, giám đốc về tương lai tại ARK Venture Investment, viết trên Twitter.Theo trang tin, số người dùng ChatGPT có thể sẽ tăng lên trong tương lai. Lý do là, theo các chuyên gia công nghệ, các ứng dụng tiềm năng của mô hình do AI vận hành hầu như là vô hạn. Mức độ phổ biến của ChatGPT sẽ tăng lên khi nhiều nhà nghiên cứu và nhà phát triển biết đến nó. Thành công của chatbot có thể là do khả năng hiểu và tạo ngôn ngữ giống con người. Ứng dụng này hiểu và trả lời một loạt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điều này đã biến ChatGPT trở thành một công cụ vô giá cho nhiều ứng dụng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy và phân tích dữ liệu.Sự xuất hiện của ChatGPT khiến nhiều gã khổng lồ công nghệ mất ngủ. Quản lý của Google bị cáo buộc đã tuyên bố “mã đỏ” để đáp lại sự phổ biến ngày càng tăng của ChatGPT AI, theo một số báo cáo phương tiện truyền thông vào tuần trước.Google trước đó đã thử dùng chatbot nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn. Mặc dù cả Google và ChatGPT đều có các mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ do các tập đoàn công nghệ tạo ra, nhưng các trường hợp ứng dụng và phương pháp luận của họ lại khác nhau. Trong khi ChatGPT tập trung vào việc tạo ngôn ngữ tự nhiên, Google sử dụng mô hình ngôn ngữ của nó. Cả hai mô hình đều có những ưu điểm và hạn chế riêng và chúng thường được kết hợp với các công nghệ khác để đạt được kết quả mong muốn. Nhưng OpenAI đã tiến thêm một bước khi phát hành phiên bản cao cấp của ChatGPT, “ChatGPT Professional”.