Cấp phép lưu hành 3 loại thuốc chứa Molnupiravir sản xuất tại Việt Nam

Theo đó, 3 loại thuốc được cấp phép, gồm: Molravir 400 hàm lượng Molnupiravir 400mg, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng, do Công ty CP dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất; Movinavir hàm lượng 200mg Molnupiravir, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng, do Công ty CP hóa dược phẩm Mekophar sản xuất; Molnuporavir Stella 400 hàm lượng 400mg Molnupiravir, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 8 tháng do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – chi nhánh 1 sản xuất.

Việc cấp phép cho 3 loại thuốc trên có hiệu lực 3 năm. Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở sản xuất, đăng ký thuốc sản xuất theo đúng hồ sơ, tài liệu đăng ký với Bộ Y tế; phối hợp với các cơ sở điều trị thực hiện đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho cơ sở khám chữa bệnh, các cán bộ y tế, cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn thông báo cho bệnh nhân về các lợi ích, rủi ro khi sử dụng thuốc, các phương pháp điều trị, các thuốc khác có thể thay thế Molnupiravir trong điều trị Covid-19.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của thuốc (nếu có), gửi báo cáo về Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ở Hà Nội) hoặc Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ở TPHCM) theo quy định.

Bộ Y tế đã phân bổ khoảng 450.000 liều thuốc Molnupiravir cho 51 tỉnh thành đang triển khai Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát cho trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ tại cộng đồng. Kết quả thử nghiệm Molnupiravir cho thấy gần 100% bệnh nhân Covid-19 dùng thuốc có tải lượng virus thấp, tỷ lệ chuyển nặng rất ít và không có trường hợp tử vong nào.

QUỐC LẬP https://www.sggp.org.vn/cap-phep-luu-hanh-3-loai-thuoc-chua-molnupiravir-san-xuat-tai-viet-nam-794493.html