Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trước giờ thông xe

Sáng 18-1, tổ công tác Bộ Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan kiểm tra các khâu cuối để thông tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận vào 9 giờ sáng mai (19-1).

Cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ thông xe vào 9 giờ sáng mai (19-1)

Tổ công tác đi dọc trên tuyến kiểm tra việc gắn biển báo tín hiệu, lan can, tường rào… Đặc biệt, các điểm đấu nối ra vào nằm trên tuyến cao tốc này. Ghi nhận thực tế tại tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận của PV Báo SGGPO sáng nay, công tác đảm bảo an ninh đã được siết chặt. Công nhân đang khẩn trương lắp nốt những biển tín hiệu và một số lan can tại các điểm ra vào cao tốc. Mặt đường được rửa rạch trước khi thông xe.

Cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận trước ngày thông xe

Dọc tuyến cũng như các điểm kết nối vào cao tốc, công tác trang trí, chuẩn bị cho lễ thông xe vào sáng mai đã sẵn sàng.

Công nhân đang khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng

Tổng Giám đốc Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận Nguyễn Tấn Đông cho biết, hiện tại các phần việc trên tuyến chính cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã hoàn thành, sẵn sàng cho thông xe vào ngày mai (19-1). Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có chiều dài hơn 51km, từ điểm cuối cao tốc TPHCM – Trung Lương đến nút giao với Quốc lộ 30.

Tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đưa vào thông xe kỹ thuật trong những ngày trước Tết Nguyên đán sẽ giảm tải cho Quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang. Trong tương lai, khi dự án cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ hoàn thành vào cuối năm 2023 sẽ tạo một mạch liên cao tốc từ TPHCM đi Cần Thơ, rút ngắn thời gian di chuyển hành khách, hàng hoá.

