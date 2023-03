Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo đảm bảo hoàn thành đúng dịp 30-4

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (giữa) chỉ đạo ngoài công trường – Ảnh: ĐỨC TRONG

Tuyến Phan Thiết – Vĩnh Hảo còn khối lượng công việc rất lớn

Đến 30-4-2023 khánh thành đưa vào khai thác 3 dự án cao tốc

Sáng 15-3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực tế 2 dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và Phan Thiết – Vĩnh Hảo từ tỉnh Đồng Nai đến Bình Thuận. Báo cáo với bộ trưởng, các nhà thầu cho biết mặc dù nhiều hạng mục còn chậm, gặp nhiều vướng mắc nhưng hứa vẫn đảm bảo hoàn thành đưa vào khai thác dịp lễ 30-4 sắp tới. Trong đó, tuyến Phan Thiết – Vĩnh Hảo còn khối lượng công việc rất lớn. Theo các nhà thầu, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là chưa gia hạn lại được đất đắp. Nhiều nhà thầu phải tự chủ động đi mua nguồn đất đắp thương mại ở ngoài, khiến vốn bỏ ra cao hơn nhiều lần. Thậm chí có nhà thầu có tiền mua cũng không có vì khoảng quá cách xa. “Tiền vận chuyển với quãng đường từ 40-50km còn cao hơn tiền mua đất”, một nhà thầu cho biết. Nếu cứ tiếp tục trông chờ tới ngày được cấp đất đắp thì đã trễ, nhất là rơi vào giai đoạn mùa mưa sắp tới. Lúc này, không phải là vấn đề đất đắp mà không thể thi công được nữa. Bộ trưởng chia sẻ với những khó khăn của nhà thầu, ban quản lý đang gặp phải. Bộ trưởng cho rằng bằng mọi giá phải đưa cả 2 dự án này vào khai thác đúng hẹn 30-4 sắp tới, không được lùi nữa. Bộ trưởng cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân do nhà thầu yếu kém, giao công việc cho thầu phụ không đủ năng lực. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải họp bàn với UBND các tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, nhất là nguồn đất đắp.Cùng ngày, ông Uông Việt Dũng – chánh văn phòng Bộ Giao thông vận tải, cho biết hiện nay có một số thông tin cho rằng Bộ Giao thông vận tải chấp thuận lùi thời gian hoàn thành dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đến 30-6-2023 là chưa chính xác.

Theo ông Dũng, đó là thông tin chưa thực sự cụ thể và chưa phản ánh được đầy đủ các thông tin về dự án, dẫn đến dư luận hiểu dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết phải đến 30-6 mới được đưa vào khai thác, lùi 2 tháng so với mục tiêu Chính phủ chỉ đạo. Cầu vượt cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận thi công xong nhưng chưa có đất để đắp đường dẫn – Ảnh: ĐỨC TRONG

Hiện Bộ Giao thông vận tải vẫn quán triệt mục tiêu và quyết liệt chỉ đạo ban quản lý dự án và các đơn vị thi công phải đảm bảo tiến độ đến 30-4-2023 khánh thành đưa vào khai thác 3 dự án cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45, Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Ông Dũng cho biết hiện các địa phương chưa hoàn thành việc gia hạn thời gian khai thác các mỏ đất, dẫn đến thiếu hụt khối lượng đất để hoàn thành hệ thống đường gom cho dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Dầu Giây – Phan Thiết. Trong đó cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết thiếu 920.000m3, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây thiếu 620.000m3.

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo các đơn vị hoàn thành toàn bộ tuyến chính của hai dự án trên để bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trước 30-4-2023. Riêng hệ thống đường gom do thiếu đất đắp nền đường sẽ hoàn thiện sau nhưng không ảnh hưởng đến thời gian đưa vào khai thác tuyến chính.

Dự án đường cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo dài hơn 100km, 6 làn xe, mặt đường rộng 32m, có vốn đầu tư gần 11.000 tỉ đồng. Đến thời điểm này tuyến chính đã đạt gần 90% khối lượng, đáp ứng tiến độ thông xe trước ngày 30-4.

Theo các nghị quyết của Chính phủ, dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được áp dụng cơ chế đặc thù về cấp phép các mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho nhà thầu thi công khai thác cho đến khi đủ khối lượng cung cấp cho dự án.

UBND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện cấp phép khai thác 6 mỏ đất cho các nhà thầu thi công dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết với thời hạn khai thác đến ngày 10-12-2022 như tiến độ ban đầu của các hợp đồng xây lắp.

Nhưng do các nguyên nhân như đại dịch COVID-19, thời tiết bất lợi, “bão giá” vật liệu nên các gói thầu xây lắp dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết được gia hạn đến ngày 30-4-2023, các mỏ đất đã giao cho nhà thầu khai thác cũng cần được gia hạn.

Do các nhà thầu thi công không phải là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện công tác khai thác khoáng sản, chưa am hiểu chi tiết về trình tự thủ tục gia hạn nên hoàn thiện, nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp chậm hơn so với thời gian quy định tại nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản khi giấy phép còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày).

Vì các nhà thầu chậm nộp hồ sơ theo quy định nên UBND tỉnh Bình Thuận chưa thực hiện gia hạn khai thác các mỏ đất.