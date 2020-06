Bên cạnh những hình ảnh bạo động, đối đầu ở nhiều nơi trên nước Mỹ, vẫn có những hình ảnh ấm lòng về những sĩ quan cảnh sát quỳ gối thể hiện sự ủng hộ đối với những người biểu tình trong phong trào “Tôi không thở được”.

Hai cảnh sát quỳ gối ủng hộ biểu tình ôn hòa tại khu trung tâm thành phố New York – Ảnh: AFP

“Tôi thật sự không ngờ họ sẽ làm vậy. Tôi chưa từng thấy điều này” – Aleeia Abraham, một người biểu tình, chia sẻ chưa từng thấy hình ảnh cảnh sát quỳ gối trong suốt những năm hoạt động cộng đồng của mình.

Lực lượng cảnh sát tại Atlanta, Georgia cùng quỳ gối – Ảnh: REUTERS

Cảnh sát tại thành phố Des Moines, Iowa cùng quỳ gối với người biểu tình – Ảnh: AP

Một nhân viên cảnh sát quỳ gối tại thủ đô Washington, Mỹ – Ảnh: AFP

Cảnh sát tại thành phố Wilmington, North Carolina cũng không đứng ngoài cuộc – Ảnh: AP Theo NGUYÊN HẠNH

Các cuộc biểu tình đã bùng lên trên toàn nước Mỹ và lan cả ra quốc tế sau khi một đoạn video ghi lại hình ảnh George Floyd, người Mỹ gốc Phi, tử vong vì một cảnh sát da trắng đè lên cổ suốt 8 phút. Viên cảnh sát này sau đó đã bị kết tội giết người. Tại các cuộc biểu tình ở khu Queens, thành phố New York, thành viên lực lượng cảnh sát tại đây (NYPD) đã quỳ xuống cùng người biểu tình sau lời kêu gọi của một mục sư. Người biểu tình sau đó hô tên những người gốc Phi từng bỏ mạng trong các vụ xung đột với cảnh sát.“Đó là một tín hiệu tốt, nhưng thứ chúng tôi thật sự mong muốn là hành động. Tôi sẽ còn ấn tượng hơn nếu chúng tôi không bị đàn áp và họ hạ súng xuống. Đó là thứ tôi tìm kiếm”, Abraham nói thêm.Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở nhiều nơi khác trên khắp nước Mỹ. Nhiều cảnh sát cũng lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu căng thẳng. “Họ kêu gọi chúng tôi cùng quỳ gối và tôi nói: ‘Tôi không biết các sĩ quan của tôi có làm hay không vì họ đang rải rác khắp nơi’, nhưng khi chúng tôi quỳ gối thì họ cũng làm theo. Tôi nghĩ tảng băng đã bị phá vỡ” – ông Eric Clifford, cảnh sát trưởng thành phố Schenectady, bang New York, kể lại.Từ trước đó, cảnh sát ở California, Iowa, Washington, Florida và Bắc Carolina đã cùng quỳ gối với người biểu tình. Sở Cảnh sát thành phố Santa Cruz, California (SCPD) hôm 30-5 chia sẻ trên Twitter: “SCPD hoàn toàn ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa tại thành phố Santa Cruz và chúng tôi sẽ luôn giữ cho các cuộc biểu tình được an toàn”.Lời kêu gọi “Cùng quỳ gối” đã vang lên khắp nơi ở nước Mỹ trong những ngày qua. Cụm từ này lần đầu tiên được sử dụng như một động thái biểu tình khi vận động viên bóng bầu dục Colin Kaepernick quỳ khi quốc ca, hình ảnh được phát trước một trận đấu năm 2016. Kaepernick khi đó quỳ gối cũng để phản đối nạn phân biệt chủng tộc và tình trạng bạo lực của cảnh sát.