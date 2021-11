Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Theo đó, trong 6 giờ qua, từ 7 đến 13 giờ ngày 16-11, các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to như: Trà My 84,4mm (Quảng Nam), Sa Huỳnh 137,6mm, Đầu mối HCN Điện Trường 133,4mm, Ba Lế 99mm (Quảng Ngãi), An Hưng 165,3mm, An Hòa 134,9mm, Hồ Trọng Thượng 123,2mm, An Quang 108,6mm (Bình Định), Đập Tràn 72,8mm, Đập Phú Xuân 64,4mm (Phú Yên), Khánh Hiệp 81,5mm (Khánh Hòa), Cư Yang 57,8mm, Thôn 10 xã Ea MDoal 51mm (Đắk Lắk)…

Ở khu vực từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa, từ đêm hôm qua đến chiều nay (16-11), tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa đo được từ 15 giờ ngày 15-11 đến 15 giờ ngày 16-11) như: Trà My (Quảng Nam) 179.6mm, Trà Dương (Quảng Nam) 165.4mm, Ba Lế (Quảng Ngãi) 172.6mm, Sông Hinh 4 (Phú Yên) 323.8mm, Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) 256,6mm,…

Trước đó, một trận mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị

Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến tại tỉnh Bình Định từ 40-80mm, có nơi trên 120mm; các tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo lượng mưa phổ biến ở Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ ngày 16-11 đến 18-11 là 150-300mm, có nơi trên 350mm; ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa từ ngày 16-11 đến 17-11 là 50-80mm, có nơi trên 100mm; ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị từ ngày 17-11 đến 18-11 là 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Vết sạt từ đỉnh núi Cấm kéo dài hàng trăm mét trong vụ sạt lở núi gần đây

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. (Bảng chi tiết). Nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị tại: thị xã Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định); Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu, Tuy An, thành phố Tuy Hòa, Phú Hòa (tỉnh Phú Yên). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

Hiện nay, mực nước trên các sông ở Bình Định đang xuống, các sông ở Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có dao động. Mực nước lúc 13 giờ trưa 16-11, trên sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,25m (trên BĐ2 0,25m).

Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước trên sông Kôn có dao động; Trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Kôn sẽ xuống. Từ 16-11 đến 18-11, trên các sông từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên – Huế lên mức BĐ1 và trên BĐ1; các sông ở Quảng Nam, Phú Yên và Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2

