Các nước cần điều chỉnh kế hoạch ứng phó đại dịch

Từ ngày 29-10, Bỉ buộc người dân đeo khẩu trang tại không gian công cộng khép kín. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phòng tập thể thao, cơ sở tổ chức sự kiện được khuyến cáo sử dụng hệ thống thông gió, lọc không khí…

Hiện có 42 quốc gia ghi nhận các ca mắc mới do biến thể Delta Plus (AY.4.2). Tuy nhiên, theo BBC, các chuyên gia cho rằng AY.4.2 không có khả năng gây ảnh hưởng lớn như Alpha và Delta, cũng như không có khả năng kháng các vaccine hiện tại. Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết đến nay, Delta vẫn là biến thể chiếm ưu thế nhất trên toàn cầu. WHO hiện đang theo dõi 20 trong 45 biến thể của Delta, trong đó có AY.4.2.

Người dân đeo khẩu trang trên đường Via dei Fori Imperiali, ở Rome, Italy. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước đó, trong khuôn khổ một cuộc họp trực tuyến tại Geneva (Thụy Sĩ), Ủy ban Khẩn cấp của WHO nhận định mặc dù nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 trên thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ nhờ tăng cường tiêm chủng và áp dụng các phương pháp điều trị phù hợp, nhưng phân tích tình hình hiện tại và các mô hình dự báo cho thấy đại dịch này còn lâu mới kết thúc.

Ủy ban Khẩn cấp của WHO kêu gọi nghiên cứu sâu hơn về khẩu trang và khẩu trang y tế có thể tái sử dụng, cũng như các loại vaccine thế hệ tiếp theo và các phương pháp chẩn đoán, điều trị để kiểm soát đại dịch lâu dài. Tuyên bố của ủy ban trên nêu rõ việc sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay và cải thiện hệ thống thông gió của không gian trong nhà vẫn là chìa khóa để giảm lây truyền virus SARS CoV-2. Ủy ban cũng cho biết, đại dịch kéo dài đang khiến tình trạng khẩn cấp nhân đạo, di cư ồ ạt và các cuộc khủng hoảng khác trở nên phức tạp hơn. Do đó, các quốc gia cần sửa đổi các kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với đại dịch.

