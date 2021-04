Cả nước đã nhận hơn 15 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip

Bộ Công an cho biết tính đến nay, công an 63 tỉnh, thành đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Trong đó, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu, vượt mốc 2 triệu hồ sơ.

Ngày 7-4, Bộ Công an cho biết vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để kiểm điểm kết quả thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý c ăn cước công dân gắn chip. Hội nghị lần này được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện hai dự án, khẳng định những thành tích đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và giải pháp để đẩy mạnh thực hiện, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo đúng tiến độ. Theo Bộ Công an, trong tháng 3-2021, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thu nhận hồ sơ CCCD và làm sạch dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất theo đúng phương châm "đúng, đủ, sạch, sống" và "vừa chạy, vừa xếp hàng, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm". Tính đến nay, công an 63 tỉnh, thành đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ CCCD. Tiêu biểu một số địa phương đã thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu như Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Đắk Nông, Bình Phước, Bắc Kạn… Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai hai dự án vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định. Các tỉnh có nhiều địa bàn xã, thị trấn là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa không có sóng điện thoại, ảnh hưởng đến việc trao đổi, xác minh, truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một số bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số không hiểu tiếng phổ thông, gây khó khăn cho việc thực hiện các thủ tục cấp CCCD. Hơn nữa, hạ tầng đường truyền thuộc hai dự án tại một vài địa phương còn bất cập, chưa đảm bảo cho việc kết nối thông tin truyền dẫn từ trung ương đến công an cấp xã. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện quyết liệt hai dự án, trọng tâm là phải đảm bảo thông tin "đúng, đủ, sạch, sống". Công an các đơn vị, địa phương cần nêu cao trách nhiệm bởi sẽ "không có cơ hội sửa sai" khi dữ liệu chính thức được chia sẻ với các bộ, ngành vào tháng 7-2021. Thứ trưởng Ngọc yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục để đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD. Nghiên cứu tăng cường lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thực tiễn tình hình dân cư tại địa bàn. Tại hội nghị, để ghi nhận các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện hai dự án, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 11 đơn vị công an địa phương có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm "chiến dịch" cấp CCCD.Sáng 7-4, trao đổi với, đại tá Nguyễn Hồng Ky, phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã cấp được hơn 2 triệu hồ sơ CCCD gắn chip cho người dân. Hà Nội là đơn vị dẫn đầu về số lượng hồ sơ CCCD. "Để đạt được thành tích đó, chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của Bộ Công an đề ra. Cán cán bộ chiến sĩ phải khắc phục khó khăn, tăng thêm ca, tăng giờ làm… cấp thẻ CCCD cho người dân. Đồng thời, chúng tôi bố trí dây chuyền làm việc khoa học, nâng cao trình độ vận hành và các thao tác kỹ thuật cho các cán bộ chiến sĩ", đại tá Ky nói.