Boeing 747 sắp trở thành huyền thoại

Chiếc máy bay Boeing 747 cuối cùng được bàn giao – Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, nhà sản xuất máy bay Mỹ đã bàn giao chiếc Boeing 747 thứ 1.574 và là chiếc cuối cùng cho Hãng hàng không Atlas Air chiều 31-1, kết thúc 55 năm hoạt động của dòng máy bay được mệnh danh “nữ hoàng bầu trời”.

Hàng ngàn công nhân, các giám đốc điều hành từ khắp nơi trên thế giới, cũng như diễn viên kiêm phi công John Travolta, người sở hữu một chiếc 747, đã tham dự buổi lễ kỷ niệm tại nhà máy của Công ty Boeing ở phía bắc thành phố Seattle, Mỹ, nhằm đánh dấu lần giao hàng cuối cùng của dòng máy bay huyền thoại này.

Boeing 747 “xuất kích” năm 1969

Kể từ chuyến bay đầu tiên năm 1969, chiếc Boeing 747 khổng lồ nhưng vẫn duyên dáng đã đóng vai trò là một máy bay chở hàng, máy bay thương mại với sức chứa gần 500 hành khách.

Boeing 747 đã cách mạng hóa việc đi lại, giúp kết nối các thành phố trên toàn thế giới mà trước đây chưa từng có đường bay thẳng.

Những chiếc máy bay phản lực khổng lồ cũng giúp việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đến khắp nơi trên thế giới dễ dàng hơn, giúp các công ty, tập đoàn đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng từ đồ điện tử đến thực phẩm.

Không chỉ sử dụng cho mục đích thương mại và dân dụng, 2 chiếc Boeing 747 còn được cải tạo để vận chuyển các tàu con thoi của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Một phiên bản quân sự của chiếc 747 còn được sử dụng để chở tổng thống Mỹ với tên gọi Chuyên cơ Không lực Một (Air Force One). Chiếc Boeing 747 đầu tiên ra mắt công chúng ngày 30-9-1968 – Ảnh: THE NEW YORK TIMES

37 năm giữ kỷ lục về sức chứa hành khách

Thập niên 1960, sau khi thất bại trong việc bán những chiếc máy bay vận tải quân sự cỡ siêu lớn C-5A, hãng Boeing đã tạo ra 747, một dòng máy bay dân dụng, tận dụng lợi thế của động cơ phản lực cánh quạt có tỉ lệ vòng quanh cao.

Các động cơ mới được phát triển cho bộ phận vận chuyển đốt cháy ít nhiên liệu hơn bằng cách cho không khí đi qua lõi động cơ, cũng như cho phép phạm vi bay xa hơn.

Hơn 50.000 công nhân của Boeing đã mất chưa đầy 16 tháng để cho ra đời chiếc máy bay phản lực hai lối đi đầu tiên trên thế giới.

Dòng Boeing 747 đã từng giữ kỷ lục về sức chứa hành khách lớn nhất trong 37 năm cho đến khi đối thủ mới là hãng sản xuất máy bay Airbus từ châu Âu trình làng chiếc Airbus A380 với những ưu điểm mới vượt xa 747.

Việc sản xuất máy bay phản lực khổng lồ đòi hỏi phải xây dựng một nhà máy lớn ở thành phố Everett, thuộc tiểu bang Washington và nhà máy này đã trở thành tòa nhà có thể tích lớn nhất thế giới.

Tận dụng kích thước khổng lồ của 747, phần thân dài 68,5m và phần đuôi cao bằng một tòa nhà 6 tầng, một số hãng hàng không đã biến boong thứ hai của máy bay thành phòng phục vụ cocktail hạng nhất, ngay cả boong dưới đôi khi cũng có phòng chờ, thậm chí là quầy bar chơi piano. Bên trong nhà máy sản xuất chiếc Boeing 747 cuối cùng ở Everett, tiểu bang Washington, Mỹ – Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Nữ hoàng bầu trời” dần vắng bóng

Theo Trung tâm hàng không châu Á – Thái Bình Dương (CAPA), năm 1990, Boeing 747 chiếm 71% tổng số lượng máy bay chở hàng thân rộng trên toàn thế giới, nhưng những năm gần đây con số này đã giảm xuống còn 21%.

Cũng theo số liệu của CAPA, năm 1990 có đến 542 chiếc Boeing 747, chiếm 28% số lượng máy bay chở khách thân rộng trên toàn thế giới, song trong năm 2022, con số này giảm xuống còn 109, chiếm 2%.

Những năm gần đây, sự xuất hiện của Boeing 747 trong các đội tàu bay thương mại càng lúc càng ít.

Hãng hàng không United Airline và Delta Airline của Mỹ đã nói lời tạm biệt với dòng 747 từ nhiều năm trước, trong khi Hãng hàng không quốc gia Úc Qantas Airways và Hãng hàng không Anh British Airways đã ngừng sử dụng Boeing 747 từ năm 2020.

Tuy vậy, ngừng sản xuất Boeing 747 không có nghĩa là những chiếc máy bay thuộc dòng này ngay lập tức biến mất khỏi bầu trời, vì để có thể đưa những dòng máy bay mới vào hoạt động có thể mất đến vài thập kỷ.

Theo Hãng tin Reuters, “người kế vị” Boeing 747 được dự đoán là những chiếc máy bay thuộc dòng 777X. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn trong quá trình chuẩn bị đến năm 2025.

“777X có thể sẽ là dòng máy bay tiếp theo thống trị không gian này, nó sẽ đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh, giống như những gì 747 đã từng làm”, giám đốc điều hành Boeing, ông David Calhoun, bày tỏ tham vọng.

Theo Uyên Phương ( tuoi tre Online)

