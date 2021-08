Bộ Y tế: Trừ Pfizer, không được tiêm vắc xin loại khác cho người đã tiêm AstraZeneca

Việt Nam sẽ đồng thời triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 bằng nhiều loại vắc xin của các nhà sản xuất khác nhau – Ảnh: THƯỢNG THANH

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, có những loại vắc xin hiện đã được cấp phép ở Việt Nam có thể tiêm kết hợp với nhau để đủ hai mũi tiêm.

Theo Bộ Y tế, trong hướng dẫn mới nhất tiêm 2 liều vắc xin phòng COVID-19, qua nghiên cứu bước đầu ở một số quốc gia, đến nay đã có bằng chứng về việc tiêm phối hợp mũi 1 là vắc xin của AstraZeneca và mũi 2 là vắc xin do Pfizer sản xuất cho thấy đáp ứng tốt, tuy nhiên có thể tăng nhẹ phản ứng thông thường sau tiêm chủng.

Bộ Y tế cho biết trong thời gian tới, Việt Nam sẽ mua, nhập khẩu và tiếp nhận các loại vắc xin có công nghệ sản xuất khác nhau. Do đó để việc triển khai tiêm chủng an toàn, tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vắc xin từ các nguồn khác nhau, theo kinh nghiệm sử dụng vắc xin của một số quốc gia và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế hướng dẫn việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 như sau:

– Những người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc xin đó.

– Trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế, có thể phối hợp bằng cách tiêm mũi 2 vắc xin do Pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin do AstraZeneca sản xuất nếu người được tiêm chủng đồng ý, khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 8-12 tuần.

Không sử dụng vắc xin do Moderna sản xuất hoặc các loại vắc xin khác để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca – Bộ Y tế nhấn mạnh.

– Những người đã tiêm vắc xin do Sinopharm, Pfizer, Moderna sản xuất mũi thứ 1 thì mũi thứ 2 chỉ tiêm vắc xin cùng loại. Khoảng cách giữa hai mũi theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện và các đơn vị thuộc Bộ Y tế, sở y tế các tỉnh thành chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế cấp quận huyện, các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch tiêm chủng phù hợp với số vắc xin được cung ứng và đối tượng tiêm chủng bảo đảm tiêm đủ liều, an toàn, đúng lịch, diện bao phủ. theo T.Hà (tuoitre online) https://tuoitre.vn/bo-y-te-tru-pfizer-khong-duoc-tiem-vac-xin-loai-khac-cho-nguoi-da-tiem-astrazeneca-20210803165042857.htm