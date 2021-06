Bộ Y tế chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng COVID-19 với 15.000 điểm tiêm, quân đội vận chuyển

Tiêm vắc xin cho người dân Bắc Giang – Ảnh: CHÍ TUỆ

Phát biểu chiều nay 15-6 tại buổi họp về tổ chức tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết khoảng 15.000 điểm tiêm chủng có đủ nhân lực, thiết bị sẽ được đưa lên “bản đồ” tiêm chủng.

Bản đồ này công khai tới toàn dân về quy trình tiêm chủng, số liều vắc xin đã sử dụng, số người được tiêm chủng…

8 kho bảo quản do quân đội chủ trì

Bộ Y tế cũng cho biết sẽ có 8 kho bảo quản vắc xin do quân đội chủ trì, 1 kho đặt tại Bộ Tư lệnh thủ đô và 7 kho tại 7 quân khu. Vắc xin về đến sân bay sẽ được vận chuyển ngay đến 8 kho này.

Các kho lạnh này cũng đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản và có hệ thống xe lạnh vận chuyển vắc xin.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam đã có kinh nghiệm tổ chức tiêm chủng theo chiến dịch, năm 2014 từng tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi – rubella cho 23 triệu trẻ em.

Tuy nhiên quy mô của chiến dịch này lớn hơn, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bộ ngành. Bộ Thông tin – truyền thông đóng góp phần mềm tiêm chủng nhằm điều hành tiêm chủng online, giám sát chỉ đạo tiêm chủng an toàn.

Hệ thống quản trị thông qua công nghệ thông tin có mục tiêu thông báo cho người dân biết mình đến điểm tiêm chủng nào.

“Hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho người đăng ký thời gian tiêm và điểm tiêm. Khi đến tiêm, sẽ check mã QR code và qua khám sàng lọc sẽ điền thông tin vào trường ứng dụng có sẵn. Khi đạt yêu cầu về sức khỏe thì tiêm và điền vào mục đã tiêm chủng. Như vậy sẽ tiến đến quản lý hồ sơ “hộ chiếu vắc xin” dễ dàng”, ông Long cho biết.

Tiêm đến đâu an toàn đến đó

Sau tiêm, hệ thống sẽ nhắc 2 tiếng/lần theo dõi phản ứng sau tiêm để người tiêm biết. Đối với những người không dùng điện thoại smartphone, sẽ có đầu số tổng đài nhắn những thông tin cụ thể liên quan đến tiêm chủng”, ông Long nói thêm.

Ông Long cho biết quy trình tiêm đã được rà soát lại, để làm sao cắt ngắn nhưng vẫn tuân thủ đảm bảo an toàn.

“Quan điểm của Bộ Y tế là “tiêm đến đâu an toàn đến đó”. Ban Chỉ đạo an toàn tiêm chủng quốc gia sẽ làm việc trực tuyến 24/7 để có thể chỉ đạo, giám sát trực tuyến tiêm chủng an toàn. Đồng thời, chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường tập huấn nhiều lần cho toàn tuyến hệ thống y tế, kể cả công lập và tư nhân, đặc biệt là y tế cơ sở” – bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng Ban chỉ đạo. Sở chỉ huy của chiến dịch tiêm chủng lần này đặt tại Bộ Quốc phòng, do một phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm chỉ huy, có sự tham gia của các Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Giao thông vận tải…

Đối với hệ thống y tế quốc phòng và công an, bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục tập huấn toàn tuyến về tiêm chủng và tiêm chủng an toàn, riêng lực lượng quân đội tập huấn thêm về quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin…