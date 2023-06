Bộ trưởng Giáo dục ra công điện tăng cường chặn gian lận thi bằng thiết bị công nghệ

Thí sinh xem lại đề thi sau buổi thi tốt nghiệp THPT đầu tiên (28-6) tại một điểm thi ở Hà Nội – Ảnh: NAM TRẦN

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi đã được dự báo và có biện pháp phòng ngừa và là một trong các nội dung trọng tâm được tập huấn, nhưng vẫn có trường hợp thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra bên ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt ban chỉ đạo cấp tỉnh khẩn trương thực hiện một số công việc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang diễn ra.

Cụ thể, chỉ đạo các trưởng điểm thi phổ biến, nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi.

Đồng thời yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tập trung cao độ, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn để ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế thi.

Đặc biệt lưu ý đến tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử.

Với những trường hợp vi phạm, ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyển để xử lý.

Ban chỉ đạo thi các địa phương tiếp tục phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi trên địa bàn. Trong đó có việc ngăn ngừa việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để vi phạm quy chế.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu ban chỉ đạo thi các địa phương phải chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình diễn biến của kỳ thi, việc xử lý những trường hợp vi phạm quy chế thi và các tình huống bất thường khác để kịp thời tuyên truyền và răn đe, cảnh báo.

Theo Vĩnh Hà

https://tuoitre.vn/bo-truong-giao-duc-ra-cong-dien-tang-cuong-chan-gian-lan-thi-bang-thiet-bi-cong-nghe-20230628213522628.htm