Bộ trưởng Bộ Y tế: Công tác chống dịch đang đi đúng hướng nhưng phải tiếp tục cầu thị

Chiều 5-9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có báo cáo về công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong giai đoạn giãn cách xã hội và tăng cường thực hiện giãn cách xã hội (TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) từ ngày 22-8 đến 4-9 tại 23 địa phương đã ghi nhận 169.703 ca mắc Covid-19. Số ca mắc mới theo ngày tiếp tục tăng do đang thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm tầm soát trên diện rộng. So với 1 tuần trước, 7/23 địa phương có số ca mắc mới trong tuần tăng, TPHCM tăng 9.835 ca (31%).

Có 16 địa phương ghi nhận số ca mắc giảm so với tuần trước: Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau. Trong đó, có 8 tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Phú Yên, Vĩnh Long, Khánh Hòa, tỷ lệ nhiễm tại cộng đồng giảm liên tục trong 14 ngày qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khu vực phía Nam

Về kết quả thực hiện tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trên cơ sở các tiêu chí kiểm soát dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 3979/QĐ-BYT và Quyết định số 3989/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18-8, hiện có 3 nhóm địa phương:

Nhóm 1 gồm 8 địa phương: Sóc Trăng, Bình Phước, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai, Phú Yên, Bình Phước, Phú Yên đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

Nhóm 2 gồm 11 địa phương: Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch.

Nhóm 3 gồm 4 địa phương: TPHCM, Bình Dương, Long An, Tiền Giang cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để có thể thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch.

Đánh giá về kết quả thực hiện phòng chống dịch vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, khó lường vì vậy vẫn phải tiếp tục cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe vừa làm vừa rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội và phải tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng

Về công tác y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, công tác xét nghiệm tiếp tục được đẩy mạnh, trong tuần cả nước đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho 7.228.897 lượt người. Tính đến ngày 4-9, cả nước đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR được hơn 42,5 triệu lượt người, trong đó từ 27-4 đến nay đã xét nghiệm RT-PCR cho gần 39 triệu lượt người. Các địa phương đang thực hiện tăng cường giãn cách xã hội cùng đẩy mạnh việc xét nghiệm nhanh trên diện rộng, trong đó Bình Dương đã xét nghiệm cho 4,5 triệu người; TPHCM xét nghiệm nhanh cho hơn 3,3 triệu người; tại Đồng Nai là khoảng 2,6 triệu người; tại Long An là hơn 1 triệu người.

Cả nước đã tiêm được hơn 21,5 triệu liều vaccine Covid-19, đạt gần 30% số người từ 18 tuổi trở lên.

Đối với công tác điều trị, giảm tử vong, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã huy động tổng lực ngành y tế cho TPHCM và các tỉnh, thành phố phía Nam; điều động số lượng lớn nhân lực y tế với hơn 16.000 người (gồm gần 200 lãnh đạo, chuyên viên của Bộ Y tế; trên 5.000 cán bộ y tế từ các bệnh viện, viện; gần 7.600 giảng viên, sinh viên từ các trường y dược; trên 2.000 cán bộ y tế địa phương, các lực lượng y tế công an quân đội…). Đồng thời điều động, phân bổ và cấp xuất hàng nghìn trang thiết bị, máy thở, vật tư, thuốc cho các địa phương đang chống dịch. Theo đó, Kho vật tư, thiết bị y tế tại TPHCM quản lý, cấp phát cho các địa phương: 5.935 máy thở các loại, 10 máy ECMO, 50 máy lọc máu, 182 máy xét nghiệm RT-PCR, 86 máy tách chiết, trên 10 triệu test nhanh, gần 2 triệu khẩu trang N95, gần 500.000 bộ trang phục phòng, chống dịch các loại.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, với việc thiết lập và vận hành hiệu quả các trung tâm hồi sức (gồm 11 Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 tại phía Nam, riêng TPHCM là 6 trung tâm) điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch (hiện nay đang điều trị tích cực cho 6.491 trường hợp nặng) kết hợp với mở rộng và nâng cao năng lực các tầng điều trị, tăng cường hiệu quả công tác điều phối chuyển tuyến và triển khai điều trị tại nhà; công tác điều trị đã có những kết quả tích cực, hạn chế các trường hợp tử vong, nhất là các trường hợp điều trị tại tầng 3.

