Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị có chế độ đặc thù lương cho bác sĩ, giáo viên

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà – Ảnh: PHẠM THẮNG

Kiến nghị tăng lương gởi bộ trưởng Bộ Nội vụ ra sao?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ nghị quyết 27

Theo bộ trưởng Bộ Nội vụ, cử tri tỉnh Nghệ An đã có kiến nghị sửa đổi nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo hướng bác sĩ được xếp lương từ bậc 2. Bởi thực tế theo cử tri tỉnh Nghệ An, thời gian đào tạo bác sĩ gấp 1,5 lần so với cử nhân khác và phải mất ít nhất 18 tháng nữa để được cấp chứng chỉ hành nghề. Cử tri tỉnh Hải Dương cũng kiến nghị xem xét có chế độ đặc thù nâng lương cho ba đối tượng là bác sĩ, giáo viên và quân đội nhân dân.cho hay nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.Trong đó có quy định xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung, bao gồm cả viên chức y tế là bác sĩ, giáo viên, lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, do tác động bất lợi của nhiều yếu tố ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19 nên chưa đủ điều kiện để cải cách chính sách tiền lương dẫn đến tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức thấp so với nhu cầu cuộc sống. Trước thực trạng trên, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và các năm sau, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV thông qua việc từ ngày 1-7-2023 nâng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng thêm 20,8%). Việc này để tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó có bác sĩ, giáo viên, quân đội nhân dân. Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương và phụ cấp mới để thay thế nghị định số 204/2004 của Chính phủ. Trong đó có việc xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung và bác sĩ nói riêng bảo đảm tương quan giữa các đối tượng hưởng lương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của nghị quyết 27 của trung ương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nêu rõ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất việc xếp lương và chế độ phụ cấp đặc thù đối với viên chức y tế cho phù hợp bảo đảm tương quan chung. Theo Thành Chung (tuoitre online) https://tuoitre.vn/bo-truong-bo-noi-vu-tra-loi-kien-nghi-co-che-do-dac-thu-luong-cho-bac-si-giao-vien-20230223100428258.htm