Bộ kiến nghị ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho tài xế

Tài xế khai báo y tế trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ trước khi vào Hà Nội trong ngày 20-7-2021 – Ảnh: NAM TRẦN

Cụ thể:

Trong báo cáo nhanh vừa gửi Thủ tướng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao thông vận tải nêu những giải pháp, chỉ đạo trong hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Theo đó, trong ngày 20-7 xảy ra một số điểm ùn tắc giao thông tại các chốt ở cầu Đồng Nai, quốc lộ 1; tại quốc lộ 1K, TP Dĩ An, Bình Dương; tại km11, quốc lộ 1K TP Biên Hòa có hiện tượng ùn ứ… Ở phía Bắc, ngày 20-7 cũng xảy ra ùn tắc giao thông tại quốc lộ 5 qua địa phận Hải Phòng (ùn tắc gần 40km, từ 6h chiều 19 đến 10h ngày 20-7); ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (kéo dài gần 10km). Lý do, chưa có sự thống nhất giữa các địa phương về công nhận giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp test nhanh hoặc RT- PCR. Có nơi chỉ công nhận xét nghiệm RT-PCR, không công nhận kết quả test nhanh; do việc tổ chức kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm đối với tất cả các tài xế qua chốt và việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với tài xế ngay tại chốt kiểm tra… Các đơn vị hiểu chưa thống nhất văn bản của Bộ Y tế về việc yêu cầu không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tài xế chở hàng chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh hay liên tỉnh trong phạm vi 19 tỉnh áp dụng chỉ thị số 16. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân, sản xuất kinh doanh, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh thành tiếp tục yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện ngay các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, đặc biệt là đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản.Các cơ sở y tế đang tổ chức xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn ưu tiên lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 cho tài xế và nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên xe, đặc biệt đối với xe chở hàng hóa thiết yếu, nông sản. Tổ chức các điểm tập kết phương tiện (trạm dừng nghỉ, bến xe, bãi đỗ xe, cảng biển, bến thủy…) để lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 cho tài xế và nhân viên đi cùng trên xe, đặc biệt đối với xe có thẻ nhận diện phương tiện để lưu thông trên các luồng xanh vận tải. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm và đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế khi kiểm tra các xe chở hàng để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, đảm bảo vận tải hàng hóa thuận lợi, thông suốt. Chỉ đạo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ hàng, đầu mối tập kết hàng hóa về bố trí các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến đường, các yêu cầu giấy tờ liên quan đến phòng chống dịch bệnh, tình hình giao thông qua chốt và trên tuyến, phân luồng từ xa, hợp lý, đúng quy định để điều tiết thời gian lưu thông cho phù hợp tránh gây ùn tắc giao thông.