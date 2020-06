Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Theo đó, về nguyên tắc chung, máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Cụ thể, danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, gồm:

– Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX580VN X;

– VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

– Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS;

– Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio. Deli 1710, D991ES; Eras E370, E371; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X

– Và các máy tính bỏ túi tương đương.

Bộ GD-ĐT cũng quy định các loại máy tính bỏ túi mang vào phòng thi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu, không có chức năng gửi – nhận thông tin và ghi âm – ghi hình, đáp ứng quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra vào ngày 9 và 10-8 tới đây, bao gồm 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và 2 bài thi tổ hợp.

Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần lý, hóa, sinh) và bài thi khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; sử, địa với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Riêng bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Theo PHAN THẢO

https://www.sggp.org.vn/bo-gddt-cong-bo-danh-sach-may-tinh-duoc-mang-vao-phong-thi-tot-nghiep-thpt-669408.html