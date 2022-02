Bộ Công an chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cử đoàn công tác do một Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đến hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vực sâu nơi chiếc xe tải lao xuống