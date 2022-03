Bình tĩnh khi trẻ em mắc Covid-19 tăng cao

Lập đường dây nóng hỗ trợ

Đa số các bệnh nhi đến khám đều có triệu chứng nhẹ, không phải nhập viện, được chỉ định theo dõi, điều trị tại nhà. Những bệnh nhi được chỉ định phải nhập viện thường có bệnh nền kèm theo.

Tại khu khám sàng lọc Covid-19 BV Nhi đồng 1 có 4 bàn khám hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận trẻ em mắc Covid-19 hoặc có dấu hiệu nghi ngờ. Trung bình mỗi ngày một bàn khám tiếp nhận hơn 100 bệnh nhi. Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm, cho biết, có những ngày BV tiếp nhận hơn 500 trẻ đến khám.

Tương tự, tại BV Nhi đồng 2, trong tổng số 400-800 trẻ đến khám mỗi ngày có khoảng 80% trẻ mắc Covid-19, tăng 4-5 lần so với thời điểm trẻ chưa đến trường học. Hiện BV điều trị nội trú cho 140 trẻ mắc Covid-19, trong đó có hơn 10 trẻ có triệu chứng nặng. BV Nhi đồng 2 đã chuẩn bị phương án trưng dụng giường tại Khoa Hô hấp trong tình huống số trẻ mắc Covid-19 nhập viện tăng trong thời gian tới.

BV Nhi đồng Thành phố cũng ghi nhận có từ 500-600 bệnh nhi có triệu chứng nghi ngờ đến khám mỗi ngày. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc BV, số bệnh nhi có kết quả dương tính với Covid-19 chiếm khoảng 50% tổng số trẻ có triệu chứng nghi ngờ. BV Nhi đồng Thành phố đã bố trí thêm nhiều bàn khám, tạo đường link kết nối online, lập đường dây nóng hỗ trợ phụ huynh điều trị trẻ tại nhà…

Vaccine – Chìa khóa bảo vệ trẻ

Dù số lượng trẻ mắc Covid-19 tại TPHCM tăng cao trong những ngày gần đây nhưng nhiều phụ huynh vẫn e ngại việc tiêm vaccine cho trẻ. Một số phụ huynh cho rằng, biến chủng Omicron gây bệnh nhẹ trên trẻ em, việc để trẻ nhiễm bệnh tự nhiên tương đương như vaccine, vì thế việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ là không cần thiết.

Phản biện ý kiến này, bác sĩ CK2 Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó Trưởng Khoa Sức khỏe trẻ em, Phòng khám chất lượng cao, BV Nhi đồng 2, cho rằng, hiệu quả của việc tiêm vaccine cao hơn hẳn so với khi cơ thể mắc Covid-19 tự nhiên. Khi vaccine vào cơ thể sẽ giúp hệ thống miễn dịch “xây dựng lực lượng, tạo tuyến phòng thủ vững chắc một cách bài bản, đón đầu và xử lý hiệu quả khi bị virus SARS-CoV-2 tấn công”. Nếu cơ thể bị mắc bệnh tự nhiên, hệ thống miễn dịch có thể phản ứng một cách hoảng loạn, do đó việc bảo vệ cơ thể bị hạn chế; đồng thời khả năng ghi nhớ miễn dịch cũng mau phai khi không được xây dựng bài bản. Điều này khiến hiệu quả bảo vệ về sau thường chỉ bằng hoặc thấp hơn việc tiêm một mũi vaccine. Thực tế tại BV Nhi đồng 2, một số trẻ nhỏ dưới 11 tuổi mắc Covid-19 có triệu chứng nặng như co giật, tổn thương phổi. Đối chiếu với trẻ trên 12 tuổi đã được tiêm vaccine thì triệu chứng nhẹ hơn, không sốt quá cao, thường 3 ngày sau trẻ đã khỏe lại.

Chung nhận định, TS Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết: Dù ở thời điểm hiện tại trẻ em mắc Covid-19 thường diễn biến nhẹ nhưng không có nghĩa ở giai đoạn sau trẻ sẽ an toàn. Do đó, lứa tuổi này vẫn phải tiêm vaccine Covid-19. Trước đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không khuyến cáo tiêm cho lứa tuổi 5-11, bởi vì người lớn – những người nguy cơ, người cao tuổi chưa được bao phủ vaccine, trong khi nguồn lực vaccine hạn chế. Thế nhưng, hiện nay nguồn vaccine đã dồi dào hơn, tỷ lệ bao phủ nhóm ưu tiên đã gần như tuyệt đối nên tiêm vaccine cho trẻ em là hoàn toàn phù hợp.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiêm vaccine, Bộ Y tế hướng dẫn: Trẻ có bệnh nền mãn tính, bẩm sinh sẽ được tiêm tại các BV đa khoa có chuyên khoa nhi hoặc ở các BV chuyên khoa nhi. Riêng trẻ có phản ứng phản vệ với vaccine hoặc bất kỳ thành phần nào trong vaccine được chỉ định không tiêm vaccine.

Phụ huynh không nên hoảng loạn Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, các triệu chứng sốt cao khó hạ 2 ngày đầu, sốt kèm lạnh run, nôn ói, đau đầu…khi trẻ mắc Covid-19 là những biểu hiện thông thường, không phải là bệnh nặng. Do đó, phụ huynh cần bình tĩnh, có thể tự chăm sóc trẻ tại nhà như cho uống nhiều nước, uống thuốc hạ sốt, thuốc chống ói, thuốc ho… Các triệu chứng này sẽ hết dần và đa số trẻ sẽ khỏe lại trong 48 giờ. Nếu không yên tâm, phụ huynh có thể đưa con khám tại các phòng khám gần nhà bởi các triệu chứng của Covid-19 cũng tương đương với sốt siêu vi và viêm hô hấp trên. Phụ huynh không nên đưa con đến BV tuyến trên gây quá tải BV.

