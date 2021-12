Bình Thuận chủ động ứng phó với cơn bão Rai

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Thuận vừa có công điện gởi đến các địa phương và các sở, ngành liên quan về chủ động ứng phó cơn bão RAI (bão số 9). Theo đánh giá, đây là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng tới khu vực tỉnh Bình Thuận; do đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh yêu cầu:

– UBND và Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến, hướng di chuyển của bão, tình hình gió mạnh, sóng lớn, triều cường, sạt lở bờ biển. Phối hợp với các đồn biên phòng trong khu vực, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, khu vực ảnh hưởng của bão để phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đánh bắt hải sản phù hợp. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu, tai nạn, sự cố xảy ra.

– Theo dõi, kiểm đếm và quản lý chặt chẽ việc ra khơi hoạt động của các tàu, thuyền, phương tiện vận tải, báo cáo số lượng tàu thuyền, phương tiện vận tải đang hoạt động trên biển.

– Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát các khu vực bị sạt lở ven biển, nhất là các khu dân cư, làng nghề truyền thống, khu du lịch ven biển để chủ động sơ tán người, khách du lịch và tài sản đến nơi an toàn.

– Kiểm tra các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển để chủ động ứng phó khi bão đổ bộ. Đồng thời, rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án, kế hoạch phòng tránh, di dời, sơ tán dân ở vùng ven biển, vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Sẵn sàng phương án tiêu thoát nước bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

– Các sở ngành liên quan kiểm tra an toàn các hồ thủy điện, thủy lợi, công trình đang xây dựng; theo dõi tình hình mưa, lũ để vận hành an toàn hồ chứa theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và an toàn của người dân ở khu vực hạ du.

Theo Hưng Phúc

