Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ 9 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép khi những người này đang cố tìm cách vượt biên sang Camuchia làm việc.

Các đối tượng người Trung Quốc tại trụ sở Công an xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước – Ảnh: N.N.

Đầu giờ chiều 9-3, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho hay vừa phối hợp với Công an xã Tân Phước phát hiện, bắt giữ 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam khi những người này đang cố tìm cách vượt biên sang Camuchia làm việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 8-3, Công an xã Tân Phước phát hiện 7 người lạ mặt đang thong dong đi bộ trên địa bàn xã nên mời vào trụ sở để làm việc.

Sau khi phát hiện đây là những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam, Công an xã Tân Phước cấp báo đến Công an huyện Đồng Phú và phối hợp công an các xã lân cận xác minh, truy vết, tuần tra bắt thêm 3 người đang quanh quẩn trên địa bàn.

Qua điều tra nhanh, trong 10 người bị bắt có 9 người Trung Quốc, 1 tài xế người Việt Nam. Cụ thể có 6 là người tỉnh Hồ Nam, 1 thuộc tỉnh Nội Mông, 2 thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc và 1 người Việt Nam trú quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tại cơ quan chức năng, những người Trung Quốc khai nhận đã vượt biên qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và được 1 người Việt Nam hứa đưa sang Campuchia làm việc.

Sau hành trình dài bằng đường bộ trên 2 ôtô để đến xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, họ được đưa vào một nhà kín, vắng vẻ.

Tại đây, do lo sợ bị bán hoặc có hành động gì đó không an toàn cho bản thân, họ tìm cách bỏ trốn nhưng bị Công an xã Tân Phước phát hiện, bắt giữ.

“Ngay khi nhận tin báo, UBND huyện Đồng Phú đã điều lực lượng Công an huyện đến hiện trường để điều tra, khám xét. Mặt khác, cắt cử nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun xịt khử khuẩn trên địa bàn xã Tân Phước, nhất là khu vực những người này đi qua, đồng thời đưa 10 người đi cách ly tập trung tại một điểm cách ly tập trung ở tỉnh Bình Phước.

Hiện Công an huyện đang phối hợp Công an tỉnh điều tra, xác minh vụ việc và xử lý theo quy định”, một lãnh đạo huyện Đồng Phú cho biết.

Theo BÙI LIÊM