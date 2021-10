Biến thể nguy hiểm hơn Delta đã lan ra 42 nước, Thái Lan phát hiện ca đầu tiên

Một binh sĩ thuộc Lực lượng đặc nhiệm Surasee của Thái Lan kiểm tra thân nhiệt của 48 người nhập cư bất hợp pháp từ Myanmar. Họ bị bắt tại huyện Sai Yok, tỉnh Kanchanaburi, phía tây Thái Lan hôm 25-10 – Ảnh: BANGKOK POST

Phát hiện nói trên đã được ông Chawetsan Namwat, giám đốc Bộ phận kiểm soát dịch bệnh và mối nguy y tế thuộc Bộ Y tế công cộng Thái Lan, công bố.



Ông Chawetsan cho biết trường hợp mắc biến thể AY.4.2 này được phát hiện tháng trước, là một người đàn ông 49 tuổi làm việc tại khu vực Bang Sai, tỉnh Ayutthaya. Người đàn ông này không có lịch sử đi lại đến các khu vực có nguy cơ hoặc đi nước ngoài.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này đã được gửi đi để giải trình tự gene tại Viện Nghiên cứu khoa học y tế các lực lượng vũ trang (AFRIMS) ở Bangkok.

Ông Chawetsan cho biết bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và hiện không có trường hợp mới nào mắc biến thể AY.4.2 được phát hiện ở Thái Lan. Nước này đã thực hiện thêm các xét nghiệm ngẫu nhiên khi phát hiện biến thể AY.4.2 lần đầu tiên.

Cơ quan Khoa học y tế thuộc Bộ Y tế công cộng Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp báo về biến thể này trong hôm nay (26-10). “Mối lo ngại về biến thể AY.4.2 do biến thể này có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn một chút so với biến thể Delta” – ông Chawetsan cho biết.

Trong diễn biến liên quan, theo trang Outbreak.Info (sử dụng dữ liệu giải trình tự gene của virus từ cơ sở dữ liệu GISAID), tính đến ngày 25-10, biến thể AY.4.2 đã được phát hiện tại ít nhất 42 quốc gia, trong đó có Canada, Úc, Nhật Bản, nhiều nước châu Âu…

Đến nay có tổng cộng 23.407 ca mắc biến thể AY.4.2 được ghi nhận trên khắp thế giới, trong đó Vương quốc Anh chiếm phần lớn số ca nhiễm (21.848 ca). Tại Mỹ, biến thể AY.4.2 đã được phát hiện tại 33 tiểu bang, với tổng cộng 130 ca.

Ngày 25-10, kênh IndiaTV News đưa tin: “Ấn Độ báo động khi phát hiện biến thể AY.4.2 ở bang Madhya Pradesh và bang Maharashtra (bang đông dân thứ hai Ấn Độ)”.

Đến nay Ấn Độ phát hiện ít nhất 17 ca mắc biến thể AY.4.2. Cụ thể, có 7 mẫu AY.4.2 được ghi nhận ở bang Andhra Pradesh, 4 ở Kerala, 2 ở Karnataka, 2 ở Telangana, 1 ở Jammu & Kashmir, và 1 ở Maharashtra.

Anh là quốc gia phát hiện biến thể AY.4.2 đầu tiên trong năm nay. Giáo sư Francois Balloux, giám đốc Viện Di truyền tại Đại học London (Anh), cho biết AY.4.2 có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn từ 10-15% so với biến thể Delta ban đầu. Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) cho biết AY.4.2 đã được phân loại là “biến thể đang được điều tra” tại nước này. Còn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa đưa AY.4.2 vào diện “biến thể đang được điều tra” hoặc “biến thể đáng lo ngại”. theo Bình An (Tuoitre Online) https://tuoitre.vn/bien-the-nguy-hiem-hon-delta-da-lan-ra-42-nuoc-thai-lan-phat-hien-ca-dau-tien-20211026084438653.htm