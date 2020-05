Tối 4-5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết bệnh nhân 251 đã âm tính với COVID-19, được chuyển về bệnh viện địa phương theo dõi, vừa tử vong hôm 1-5 do xơ gan giai đoạn cuối.

Cụ thể, bệnh nhân số 251 là N.V.Đ. (64 tuổi, ở Hà Nam) điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Nam từ ngày 20-3, đến 7-4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính. Bệnh nhân là ca bệnh có nhiều nguy cơ do tuổi cao, nhiều bệnh nền (xơ gan, gout, nghiện rượu) và không tìm được nguồn lây cho bệnh nhân. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, điều trị tại đây đã ổn định, đã được xác định âm tính 4 lần với SARS-CoV-2, được chuyển về Hà Nam theo dõi hôm 24-4. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong rạng sáng 1-5 do xơ gan giai đoạn cuối. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh nhân không tử vong do COVID-19 nhưng tử vong do bệnh nền sẵn có và tình trạng suy kiệt. Tuy nhiên, đây là bệnh nhân đầu tiên từng liên quan đến COVID-19 tử vong. Đến ngày 4-5, Việt Nam ghi nhận 271 bệnh nhân COVID-19, chưa ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

Theo L.ANH