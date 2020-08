Bệnh nhân 496 ở Hòa Vang, Đà Nẵng tử vong sáng 4-8 với chẩn đoán suy thận mãn giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và COVID-19.

Sáng 4-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn – trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 và cho biết hiện nay còn một số bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong thời gian sắp tới do bệnh lý nền nặng và tuổi cao. Bệnh nhân 496 là nam, 65 tuổi, quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng. Tiền sử suy thận mãn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ, nhiễm khuẩn huyết. Ông điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng trong 5 tháng và ra viện ngày 24-7. Ngày 28-7 ông có kết quả dương tính với virus corona và được chuyển đến khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày với tình trạng khó thở, đặt nội khí quản và thở máy. Ngày 29-7 đến 1-8, bệnh nhân nằm yên dưới tác dụng thuốc an thần và thở máy. Ngày 2-8 thở máy, lọc máu liên tục và huyết áp giảm. 7h45 sáng 4-8, ông hôn mê, đồng tử giãn, mất hoàn toàn phản xạ, đến 8h30 thì qua đời. Chẩn đoán bệnh nhân tử vong do suy thận mãn giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và COVID-19. Đây là ca tử vong thứ 8 trong các bệnh nhân COVID-19 thời gian qua (gồm 6 ca ở Đà Nẵng, 2 ở Quảng Nam). Tất cả ca tử vong đều cao tuổi và có bệnh nền.

Theo LAN ANH