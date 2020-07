Cháu bé 11 tuổi ở Quảng Ninh bị tai nạn do uống phải nước rửa bình ắc quy hôm 26-6, đến nay sau gần một tháng điều trị cháu vẫn ở trong tình trạng rất nặng: bị viêm phúc mạc, tiên lượng xa là hẹp môn vị dạ dày, không ăn uống được đường miệng.

Bệnh nhi hiện điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương trong tình trạng nặng – Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi trung ương, sau khi ăn sáng, cháu bé kể trên đã mua nước ở cổng trường. Gia đình người bán hàng có con trai làm nghề sửa máy nổ, máy bơm và có tích trữ acid sulfuric trong chai nước và để trong nhà. Do vô ý, họ đã lấy chai chứa acid đưa cháu bé, ngay sau khi tai nạn xảy ra, cháu được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu và đến 27-6 được chuyển đến Bệnh viện Nhi trung ương. Khi tiếp nhận bệnh nhi chiều 27-6, các bác sĩ khoa cấp cứu chống độc đã tiến hành thăm khám và chỉ định bệnh nhi nội soi tai mũi họng, soi tiêu hóa, kết quả cho thấy cháu bị loét dạ dày tá tràng mức độ 3a. Cháu được đặt sonde dạ dày và chuyển điều trị tiếp tại khoa tiêu hóa. Theo bác sĩ Đặng thúy Hà, phó trưởng khoa tiêu hóa Trung tâm Tiêu hóa-dinh dưỡng–gan mật, do vùng miệng của bệnh nhi bị tổn thương nặng, không thể ăn uống như bình thường, các bác sĩ phải đặt đường truyền dinh dưỡng cho bệnh nhi kết hợp tiêm kháng sinh. 10 ngày sau khi vào viện, cháu bé liên tục đau bụng, nôn, 4 ngày tiếp sau tình trạng sức khỏe của bé tạm thời ổn định, nhưng 5 ngày sau cháu lại sốt cao 39-40 độ. Theo đánh giá của các bác sĩ chuyên khoa, hiện cháu bé hiện vẫn ở trong tình trạng nặng, cháu bị viêm phúc mạc, tiên lượng xa có thể bị hẹp môn vị, dạ dày, không thể ăn uống bằng đường miệng. Bác sĩ Hà cũng cho biết tai nạn do acid là tai nạn để lại nhiều hậu quả lâu dài. Do tính chất oxy hóa mạnh, khi tác động lên cơ thể, acid phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ, gây hoại tử từ ngoài vào trong theo cơ chế đông vón protein của cơ thể. Các bác sĩ khuyến cáo việc cần làm ngay lúc đó nếu không may uống phải acid là uống thật nhiều nước lọc càng nhiều càng tốt, nhằm pha loãng acid trong dạ dày giúp tránh tổn thương mức độ nặng tại cơ quan này.

Theo LAN ANH