Bắt người cầm đầu đường dây sản xuất tiền giả

Nghi phạm Trần Văn Miên cầm đầu đường dây sản xuất tiền giả – Ảnh: H.B.

Miên là nghi phạm cầm đầu đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả (trên 1,3 tỉ đồng) mà Cơ quan an ninh điều tra Công an Đà Nẵng đã triệt phá.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 26-11-2022, có hai người đi xe máy mua từ chị Ng.T.P. (27 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) một điện thoại iPhone giá 10,2 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, chị P. phát hiện có 10 triệu đồng tiền giả (tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng) nên báo công an. Người sử dụng tiền giả đã dùng nhiều thủ đoạn để che giấu hình ảnh, biển số xe, số điện thoại liên lạc…

Tiếp nhận vụ việc, cơ quan an ninh điều tra vào cuộc và xác định hai người đã có hành vi lưu hành tiền giả nêu trên là Đoàn Văn Dương (33 tuổi) và Hồ Văn Tiện (34 tuổi), cùng trú huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam).

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai người trên, thu giữ 62 triệu đồng. Hai người này khai đã lên mạng tìm kiếm thông tin, mua tiền giả từ một người khác.

Tiếp đó, công an xác định hai người đã bán tiền giả là Nguyễn Thị Cẩm Duyên (34 tuổi) và Nguyễn Như Phú (51 tuổi), trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Khám xét nhà của hai người này, công an thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện sử dụng để sản xuất tiền giả, tài liệu, giấy tờ giả như máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính sử dụng để tạo ra phôi tiền, giấy in tiền; trên 1,3 tỉ đồng tiền giả.

Ngoài ra còn có 3 súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 3 gói tinh thể nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả khác…

Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Duyên và Phú.

Đồng thời, công an kêu gọi Huỳnh Quốc Thái (trú huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) ra trình diện.

Trong quá trình điều tra, khám xét, công an thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân có hình ảnh của Thái. Tuy nhiên, qua xác định đây là giấy tờ giả, mang nhiều tên gọi khác nhau, tên Huỳnh Quốc Thái là giả. Các đồng phạm trong đường dây cũng không biết tên thật của người này.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra làm rõ Thái tên thật là Trần Văn Miên, từng có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian truy xét, công an phát hiện Miên đang cai nghiện tại một cơ sở ở TP.HCM nên đã tiến hành bắt khẩn cấp, di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Theo Đoàn Cường (tuoitre online)

https://tuoitre.vn/bat-nguoi-cam-dau-duong-day-san-xuat-tien-gia-20230322170205781.htm