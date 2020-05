Cơn bão đầu tiên trên Thái Bình Dương đã hình thành, các mô hình dự báo bão sẽ đi dọc theo đất liền Philippines, không vào Biển Đông nhưng sẽ hút gió gây mưa cho Nam Bộ trong thời gian tới.

Theo mô hình dự báo của Nhật Bản, cơn bão (được đặt tên VONGFONG) hình thành từ vùng thấp ngoài khơi Philippines, vị trí hiện tại của cơn bão ở ngoài khơi phía nam Philippines.

Bà Lê Thị Xuân Lan – nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ – nhận định cơn bão này sẽ đi dọc từ miền nam lên miền bắc của Philippines chứ không có khả năng vào Biển Đông.

“Sau khi di chuyển quãng đường dài, cơn bão sẽ suy yếu và tan rã. Tuy không vào Biển Đông nhưng cơn bão sẽ hút gió mùa tây nam gây mưa cho khu vực Nam Bộ nước ta trong những ngày tới”, bà Lan cho biết.

Ngoài ra một cơn bão khác đang hình thành tại vịnh Bengal trên Ấn Độ Dương, cơn bão này sẽ làm gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Gió mùa tây nam đầu tiên sẽ xuất hiện ở khu vực vịnh Thái Lan, đảo Thổ Chu, Phú Quốc và gây mưa cho khu vực này.

Trong những ngày tới thời tiết Nam Bộ mưa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với lượng lớn hơn, mùa mưa cũng sẽ bắt đầu. Theo dự báo vào cuối tuần này Nam Bộ nói chung và TP.HCM sẽ có mưa lớn.

Trong khi hôm nay 13-5, Nam Bộ vẫn nắng nóng và đợi mưa thì khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh và hội tụ gió nên khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa từ 20 – 40mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ).

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong sáng 13-5, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa trong khoảng 10 – 20mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh này rất cao.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ.