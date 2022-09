Bão dữ vừa xong, dân Quảng Nam lại bộn bề với lũ

Nước lũ gây ngập nhà người dân xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh – Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân dắt bò đến nơi cao tránh lũ – Ảnh: LÊ TRUNG

Nhiều khu dân cư trũng thấp tại huyện Tây Giang, Quảng Nam bị ngập sâu – Ảnh: P.L.

Người dân Hội An vội vã trở về dọn dẹp nhà cửa sau một đêm đi trú bão – Ảnh: B.D

LÊ TRUNG – T.B.D

Sau khi bão số 4 quét qua tỉnh Quảng Nam, người dân còn chưa kịp dọn dẹp thì nước lũ từ các con sông chảy về gây ngập nhà cửa. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 28-9, tại ngã tư Kỳ Lý, xã Tam Đàn,, nước lũ chảy cuồn cuộn băng tràn qua đường khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Tại thôn Đàn Long, xã Tam Đàn, nhiều ngôi nhà chìm trong nước lũ từ 0,5 đến 1m. Anh Thân Đức Trung (31 tuổi) cho biết khoảng 5h sáng nay khi bão chưa tan thì anh thấy nước lũ tràn vào sân nhà mình rồi rất nhanh sau đó nước đã dâng cao gần 1m. "Nước lên nhanh, gia đình vừa lo chống chọi với bão dữ xong lại tiếp tục dọn đồ đạc lên cao tránh ngập nước" – anh Trung nói. Còn ông Hồ Văn Hùng (56 tuổi) thì ngao ngán: "Vừa bão xong chưa kịp dọn dẹp chi hết thì đến dọn lụt tiếp theo, khổ quá". Một số khu vực đồng ruộng, chợ Chiên Đàn, ngã tư Kỳ Lý cũng bị ngập trong nước lũ. Tại con đường ĐT 615, nhiều người dân đã dắt trâu bò của nhà mình đến nơi cao để cột tránh lũ.Ông Nguyễn Hoàng Linh, phó chủ tịch UBND, cho biết do mưa lớn suốt đêm qua nên tới sáng nay nhiều khu dân cư trũng thấp tại huyện Tây Giang bị ngập sâu làm hư hại nhà cửa của bà con. Trong khi đó tại, ghi nhận của phóng viên lúc 8h40, bà con các khu vực trũng thấp đang gấp gáp trở về nhà sau một đêm trú bão. Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết nhờ cảnh giác nên thiệt hại của Hội An là không đáng kể, phố cổ đã tai qua nạn khỏi sau bão lớn. Vệt biển được nhận định là thiệt hại nặng nề nhưng tới sáng nay không quá nghiêm trọng. Tại huyện, thống kê ban đầu có 11 nhà bị tốc mái, không có thiệt hại về người.