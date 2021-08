Báo động đỏ với biến chủng Delta

Theo hãng tin CNN, Mỹ dẫn đầu nhóm nước có tỷ lệ ca mắc Covid-19 mới cao nhất thế giới với 37,7 triệu ca, phần lớn diễn ra miền Nam nước này do chậm trễ trong việc tiêm chủng. Số ca mắc mới trung bình 1 ngày tại Mỹ lên đến 135.000 ca, vượt xa các quốc gia khác. Giám đốc Viện Y tế quốc gia Francis Collins cảnh báo do sự lây lan của biến chủng Delta, số ca mắc Covid-19 mới có thể vượt 200.000 ca/ngày trong vài tuần tới. Theo ông Collins, Mỹ có thể lâm vào khủng hoảng khi có tới 90 triệu người chưa tiêm vaccine Covid-19. Chính phủ Mỹ quyết định hầu hết người Mỹ cần tiêm mũi nhắc lại sau 8 tháng hoàn tất tiêm chủng và kế hoạch tiêm nhắc lại sẽ bắt đầu từ giữa tháng 9 tới.

Tại Australia, giới chức trách cảnh báo nguy cơ số ca mắc mới tăng cao ở thành phố Sydney trong những tuần tới, theo đó kêu gọi người dân đi tiêm vaccine. Sydney cũng siết chặt các quy định phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan, theo đó dựng các rào chắn ở nhiều nơi trong thành phố, tăng mức phạt đối với các vi phạm quy định phòng dịch. Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục tăng do biến chủng Delta, khiến một nửa dân số Australia trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt. Trong khi đó, New Zealand đã ghi nhận ca lây nhiễm mới đầu tiên trong cộng đồng tại thành phố Auckland, sau gần 6 tháng không xuất hiện ca mắc mới nào. Chính phủ New Zealand thông báo áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc kéo dài 7 ngày ở Auckland và 3 ngày ở các khu vực khác.

Tại Nhật Bản, chính phủ nước này dự kiến tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh, ngoài Tokyo và 5 khu vực khác, trong giai đoạn từ ngày 20-8 đến 12-9. Ngày 17-8, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này ghi nhận 2.111 trường hợp mắc Covid-19 trong số hơn 9 triệu người được tiêm phòng đầy đủ vaccine Covid-19. Trong số này, có 19 ca xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng và 2 trường hợp nặng (ở độ tuổi 80 và 90) dẫn đến tử vong. KDCA cho biết tỷ lệ các trường hợp đã tiêm chủng đầy đủ nhưng vẫn mắc Covid-19 cao nhất là những người ở độ tuổi 30, với 66,1 trường hợp/100.000 dân. Tỷ lệ này có dấu hiệu giảm dần ở những người cao tuổi hơn.

HOÀNG THANH (SGGPO)

https://www.sggp.org.vn/bao-dong-do-voi-bien-chung-delta-754727.html