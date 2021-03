Trung Quốc đang đối mặt với trận bão cát kinh khủng nhất thập kỷ khi 12 tỉnh thành ở phía bắc bị phủ kín trong lớp cát bụi màu vàng. Người dân đã được khuyến cáo đóng hết cửa nẻo, đeo khẩu trang chống bụi.

Tình trạng Bắc Kinh vào sáng 15-3 – Ảnh: SIMON SONG

Theo báo South China Morning Post, thông báo sáng 15-3 của Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc kêu gọi người dân trong vùng bị ảnh hưởng đóng hết các cửa và cửa sổ, đeo khẩu trang và khăn choàng để bảo vệ bản thân.

Trung tâm cũng cảnh báo cơn bão có thể kéo dài đến 8h sáng ngày 16-3 theo giờ địa phương.

Phạm vi của cơn bão cát bao phủ diện tích lớn nhất từng ghi nhận trong 10 năm qua. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Tân Cương, Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân.

Người dân Trung Quốc di chuyển trong giờ cao điểm giữa lớp bụi vàng nâu độc hại – Ảnh: AP

Sáng 15-3, chất lượng không khí tại thủ đô Bắc Kinh đã đạt ngưỡng cao nhất 500. Mức độ bụi mịn PM2.5 tăng vọt lên 732 microgam/m3 vào 9h sáng. Mức PM2.5 tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt ra là 25 microgam/m3.

Ở Bắc Kinh, mức độ bụi mịn PM10 thường gây bệnh hô hấp đã tăng gấp 180 lần so với chuẩn an toàn tối đa của WHO. Tầm nhìn tại thủ đô giảm xuống còn 1km.

Theo LÊ CHUNG