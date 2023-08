Bảng xếp hạng V-League 2023: Công An Hà Nội sắp vô địch

Bảng xếp hạng V-League 2023 – Đồ họa: AN BÌNH

Ở vòng cuối diễn ra ngày 27-8, Công An Hà Nội sẽ làm khách của Thanh Hóa, còn Hà Nội chạm trán Viettel. Công An Hà Nội chỉ mất chức vô địch khi để thua Thanh Hóa. Đồng thời, Hà Nội thắng Viettel trong trận đấu cùng giờ.

Sau 6 vòng đấu ở giai đoạn 2 V-League 2023 , chỉ còn 2 đội bóng đủ điều kiện cạnh tranh chức vô địch là Công An Hà Nội (37 điểm) và Hà Nội (35 điểm). Viettel (32 điểm) đứng thứ 3 đã hết cơ hội tranh đua vô địch, thậm chí khả năng giành vị trí á quân cũng không còn.CLB Công An Hà Nội sẽ lên ngôi vô địch nếu thắng Thanh Hóa. Thậm chí chỉ cần một kết quả hòa, Công An Hà Nội cũng hoàn toàn có thể đăng quang ở V-League 2023 bởi khả năng Hà Nội thắng đậm Viettel (để có hiệu số phụ tốt hơn) là rất khó xảy ra. Trong khi nhóm A giai đoạn 2 V-League 2023 còn 1 vòng đấu nữa thì các trận đấu ở nhóm B đã kết thúc. Nhà cựu vô địch V-League, CLB SHB Đà Nẵng đã rớt hạng sau cuộc đua căng thẳng và quyết liệt. Đây thực sự là điều đáng tiếc bởi đội bóng sông Hàn từng là một thế lực đáng gờm ở V-League.