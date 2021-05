Bắc Ninh giảm tối đa người tới công sở làm việc, yêu cầu người dân không ra đường sau 20 giờ

Từ ngày 25-5, tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giảm tối đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến làm việc hàng ngày tại cơ quan. Đồng thời, mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết…

Ngày 25-5, để chủ động và an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giảm tối đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến làm việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị (trừ cán bộ ngành y tế, công an, quân đội và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định).