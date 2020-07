Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Quốc lộ 2 nối Tuyên Quang và Hà Giang bị sạt sở khiến giao thông bị tê liệt – Ảnh: TRẦN TRUNG

Lượng mưa tính từ 19h ngày 21 đến 1h ngày 22-7 như: Cò Nòi (Sơn La) 44mm, Phù Yên (Sơn La) 53mm, Tuyên Quang 58mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 64mm…

Dự báo vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì nhưng yếu dần nên chiều tối và đêm 22-7, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ về an toàn tính mạng, tài sản và khó khăn về đời sống. Người dân cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá, cảnh giác với lốc xoáy, sét đánh trong cơn dông; các vùng trũng thấp, nơi ngã ba sông, suối phòng ngừa ngập lụt sâu.

Người dân nên chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như gạo, đèn pin, tiền… để sơ tán khỏi nơi nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Dự báo thời tiết ngày 22-7:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng; vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo TTXVN – TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA