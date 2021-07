An Giang thêm 10 ca dương tính, 9 ca chưa rõ nguồn lây, giãn cách toàn TP Châu Đốc

Ông Lâm Quang Thi – bí thư, chủ tịch UBND TP Châu Đốc – phát biểu tại điểm cầu Châu Đốc – Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại cuộc họp, ông Lâm Quang Thi – bí thư, chủ tịch UBND TP Châu Đốc – cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 9 trường hợp dương tính COVID-19 nhưng chưa rõ nguồn lây.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 4-7, Bệnh viện Nhật Tân thông báo ông L.N.S. (32 tuổi, ngụ phường Vĩnh Nguơn) đến bệnh viện xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP đã nhanh chóng điều tra, truy vết được 31 trường hợp F1, trong đó một người có kết quả test nhanh dương tính là L.H.Đ. (31 tuổi, ngụ khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B).

“Đến sáng 5-7, qua xét nghiệm PCR ông S. và các F1, TP đã phát hiện 9 trường hợp dương tính, hiện đang chờ Bộ Y tế công bố. Hiện tại tôi đã chỉ đạo toàn lực lượng TP Châu Đốc khẩn trương truy vết thần tốc số F2 và F3 để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. Chúng tôi quyết định áp dụng giãn cách xã hội toàn TP Châu Đốc theo chỉ thị 15 bắt đầu từ 0h ngày 6-7 đến khi nào truy vết ổn mới thôi”, ông Thi thông tin.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 3-7, ông S. tổ chức đám giỗ, có 12 người dự (11 người ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc và 1 người ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên).

Đến ngày 4-7, ông đến Bệnh viện Nhật Tân, có tiếp xúc 3 nhân viên bệnh viện và 2 người đến khám bệnh.

Đồng thời có tiếp xúc với ông L.H.Đ. (31 tuổi, ngụ khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B), 1 tài xế và 7 người nhà.

Ông Đ. là chủ nhà xe vận tải trái cây, hằng ngày cùng ông S. và N.T.K. đi thu mua trái cây theo tuyến đường Cần Thơ – Hậu Giang – Sóc Trăng và trở về Tịnh Biên để giao hàng đi Campuchia. Khoảng 5h hằng ngày họ xuất phát từ TP Châu Đốc đi đến nhiều địa điểm ở Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và một số huyện trong tỉnh như: Tịnh Biên, TP Long Xuyên…

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Châu Đốc đã đưa đi cách ly tập trung 20 trường hợp F1, hiện tại đang truy vết các trường hợp F2, F3 – Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn ông Trần Quang Hiền – phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang – thông tin đến thời điểm này đã có 32 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng liên quan từ bà L., cô Nh. (thị trấn Long Bình, huyện An Phú). Riêng vụ tài xế M. mắc COVID-19 khi vào cửa ngõ TP Long Xuyên rất phức tạp vì tài xế này đi lại nhiều nơi.

“Như vậy, đã có dịch xuất hiện trong cộng đồng. Chuỗi lây nhiễm mới phức tạp, nguy hiểm hơn vì chưa tìm được ca F0. TP Châu Đốc phải có phương án riêng truy vết nhanh, thần tốc và xét nghiệm nhanh mới khống chế được như An Phú. Huyện An Phú đã phong tỏa, cách ly phù hợp coi như cơ bản khống chế”, ông Hiền nói.

Lãnh đạo Sở Y tế cho rằng hiện nay các nguồn lây nhiễm COVID-19 chủ yếu là từ các TP lớn về và tài xế nơi khác đến. Bước đầu có thể khẳng định chủng virus gây bệnh ở huyện An Phú là chủng Delta, có thể bắt nguồn từ Bình Dương về. Chủng này lây nhiễm rất nhanh. Vì vậy, huyện An Phú là địa phương có nguy cơ rất cao và tỉnh thuộc nhóm nguy cơ cao. Vì chưa tới 30 giờ từ ca đầu tiên đã có đến 9 – 10 ca F0, chứng tỏ virus lây nhiễm rất nhanh, rất cao.

“Qua ngày mai 6-7, nếu các nhân viên y tế có xét nghiệm âm tính thì lúc đó huyện An Phú là nguy cơ cao. Đối với Châu Đốc, các ca F0 không rõ nguồn gốc thì phường Vĩnh Nguơn và Châu Phú A là phường có nguy cơ cao. Đề nghị tăng công suất xét nghiệm lên. Vì gửi mẫu từ hôm qua 4-7 mà đến sáng nay mới có kết quả là chậm. Xét nghiệm chậm thì công tác truy vết, cách ly chậm dẫn đến phòng dịch chậm”, lãnh đạo Sở Y tế nói thêm.

Đại tá Đinh Văn Nơi – giám đốc Công an tỉnh An Giang – cho biết trong hôm nay 5-7, đơn vị sẽ điều động ngay 50 cán bộ, công an lên TP Châu Đốc và 20 quân cho huyện Châu Phú (có 1 ca nghi mắc COVID-19) để truy vết các trường hợp F1, F2, F3.

“Tôi đã chỉ đạo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án bắt tài xế M. và cả chủ xe nếu cố tình để lây lan dịch bệnh. Riêng tài xế tại Châu Đốc thì công an sẽ làm việc rõ ràng. Nếu biết bệnh mà vẫn đi lung tung sẽ xử lý nghiêm”, ông Nơi nói.

Ông Nguyễn Thanh Bình – chủ tịch UBND tỉnh An Giang – phát biểu tại buổi họp trực tuyến – Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn ông Nguyễn Thanh Bình – chủ tịch UBND tỉnh An Giang – khẳng định nơi nào chưa xác định được F0 thì truy vết khẩn trương, thần tốc lên. Ngành y tế khẩn trương xác định chủng lây nhiễm ở Châu Đốc và chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế, cả phương án 2.

"Bây giờ tôi đề nghị các địa phương cách ly người tại gia đình thì phải xem người thân của họ như người đang cách ly tại nhà, không để đi ra cộng đồng. Vì rõ ràng cô Nh. cách ly tại nhà nhưng mẹ và cha của cô Nh. đi khắp nơi ở Long Bình làm lây lan. Nếu cần thiết mua thực phẩm thì hỗ trợ họ", ông Bình nói.