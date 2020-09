Sau những xung đột căng thẳng vừa bùng trở lại ở khu vực biên giới hai nước, Ấn Độ hôm nay 2-9 tuyên bố cấm thêm 118 ứng dụng của Trung Quốc.

Căng thẳng Ấn – Trung leo thang trong những tháng gần đây ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước nằm trên dãy Himalaya – Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Bộ Công nghệ thông tin Ấn Độ thông báo cấm 118 ứng dụng, trong đó có cả những dịch vụ do gã khổng lồ Internet Tencent của Trung Quốc cung cấp, với cáo buộc những ứng dụng này đã kích động các hoạt động “gây tổn hại cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ, cho quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự xã hội”.

Theo trang The Next Web, trong số 118 ứng dụng của Trung Quốc vừa bị Ấn Độ cấm có các ứng dụng game rất phổ biến như PlayersUnknowns BattleGround (PUBG) và PUBG Lite. Ngoài ra còn có Alipay, Sina News, LivU, ShareSave, CamCard, Baidu, Cut Cut, VooV, Tencent Weiyun, Rise of Kingdoms, Zakzak…

Ứng dụng PUBG, theo trang India TV News, hiện đã có hơn 600 triệu lượt tải về với 50 triệu người chơi toàn cầu. Ứng dụng này thu hút hàng triệu người dùng, nhất là người trẻ, tại Ấn Độ.

Trong những tuần qua, giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra một loạt cuộc tranh chấp, xung đột có thương vong tại khu vực biên giới hai nước trên dãy Himalaya.

Trước đó trong tháng 7, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng Trung Quốc, trong đó có TikTok và WeChat sau khi xảy ra xung đột biên giới. Không lâu sau đó Ấn Độ lại cấm thêm 47 ứng dụng khác.

Theo D. KIM THOA