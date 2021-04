5 tháng theo dấu cựu tiếp viên hàng không buôn lậu xì gà như thế nào?

Bị can Nguyễn Hải Sơn tại cơ quan công an – Ảnh: MAI QUANG

Ngày 6-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cán bộ điều tra Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (PC03) Công an Hà Nội đã có những chia sẻ về quá trình đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu hơn 60kg xì gà do Nguyễn Hải Sơn (trú quận Long Biên, Hà Nội) – từng là tiếp viên hàng không – thực hiện.

Chiêu lách luật của cựu tiếp viên hàng không

Theo cán bộ điều tra, theo quy định pháp luật, buôn bán xì gà nhập lậu từ 1.500 bao (tương đương 30kg) trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn số lượng ít hơn chỉ bị xử phạt hành chính.

Lợi dụng kẽ hở này, Nguyễn Hải Sơn đã xé lẻ các thùng lớn xì gà thành nhiều lô hàng nhỏ, mỗi lô dưới 30kg để vận chuyển, nếu bị công an phát hiện, kiểm tra sẽ không bị xử lý hình sự, mà chỉ bị xử phạt hành chính.

Cán bộ điều tra cho biết trước khi bị bắt, Sơn từng làm tiếp viên trên một số chuyến bay đến các nước ở châu Âu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha… Cơ quan công an xác định ban đầu, Sơn móc nối với các đầu nậu buôn xì gà ở nước ngoài để mua gom hàng, rồi trực tiếp xách về Việt Nam.

Sau khi dịch COVID-19 bùng phát khiến các chuyến bay nước ngoài bị tạm dừng khai thác, Sơn chuyển hướng nhập xì gà của Nguyễn Thế Nam (ở TP.HCM, đang bỏ trốn). Nam là đầu nậu gom xì gà nhập lậu lớn trên cả nước. Xác định đây là vụ án có quy mô lớn, công an đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết, trinh sát đã tìm ra được những địa điểm mà Sơn dùng để cất giấu xì gà và làm rõ thủ đoạn mua bán hàng lậu của người này.

Theo cán bộ điều tra, Sơn thường đăng bán xì gà trên mạng xã hội thông qua các group (nhóm) và sử dụng nhiều tài khoản khác nhau.

Khi giao dịch, Sơn thường thuê chuyển phát nhanh để đưa xì gà từ TP.HCM ra Hà Nội. Khi có hàng, Sơn và Nam chia nhỏ số thuốc lá lậu để vận chuyển nhiều lần qua dịch vụ bưu điện nhằm tránh bị phát hiện.

“Nếu người lạ gọi điện Sơn sẽ không nghe máy. Với những khách mua lần đầu phải có người giới thiệu và Sơn sẽ tìm hiểu rất kỹ về nhu cầu sử dụng ra sao… Phát hiện nghi vấn, bị can sẽ dừng giao dịch ngay. Sơn còn liên tục thay đổi nơi tập kết xì gà để qua mặt công an”, cán bộ điều tra nói.

Từng bị đuổi việc do “xách hàng lậu”

Tang vật vụ án được lực lượng chức năng thu giữ – Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngày 29-3, trinh sát đội chống buôn lậu PC03 bắt quả tang một tài xế xe ôm đang chở xì gà cho Nguyễn Hải Sơn tại đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội.

Từ lời khai của tài xế, Phòng cảnh sát kinh tế bắt giữ Nguyễn Hải Sơn. Khám xét bốn nơi cất giấu hàng lậu của Sơn, công an thu giữ 576 hộp chứa hơn 9.500 điếu xì gà các loại, trong đó riêng tại căn hộ chung cư Sơn ở cùng bạn gái tại quận Long Biên, công an thu được hơn 3.500 điếu xì gà.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận trước đó từng làm tiếp viên một hãng hàng không lớn, tuy nhiên bị đuổi việc do “xách hàng lậu”. Sơn sau đó làm tiếp viên cho một hãng hàng không khác và tiếp tục buôn lậu với quy mô lớn hơn.

Sơn đặt mua xì gà nhập lậu từ các đầu mối chuyên gom hàng ở các nước châu Âu. Từ giữa năm 2020, Sơn chuyên nhập hàng của Nguyễn Thế Nam ở TP.HCM, sau đó chuyển phát nhanh ra Hà Nội. Đến thời điểm bị bắt, Sơn đã mua bốn lần xì gà của Nam với tổng giá trị 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sơn còn tiêu thụ hàng cấm thông qua tiếp viên hàng không Hồ Đức Anh, trú quận Hoàn Kiếm. Sau một lần mua xì gà của Sơn để sử dụng, Đức Anh đã đặt vấn đề khi nào có khách sẽ giới thiệu để hưởng lợi 300.000 đến 1 triệu đồng một hộp.

Đến nay, Đức Anh đã mua của Sơn 10 hộp xì gà các loại, trị giá 40 triệu đồng và được hưởng lợi 4 triệu đồng.

Ngoài ra, đầu năm nay Sơn mua 800 triệu đồng xì gà từ một chủ cửa hàng rượu vang ở phố Nguyên Hồng, Hà Nội. Với mỗi hộp này bán ra, Sơn lãi 300.000 – 500.000 đồng.

Cũng theo lời khai của Sơn, tùy chất lượng và thương hiệu của xì gà, anh ta sẽ bán hàng lậu với giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng mỗi hộp loại 10 điếu.

“Xì gà là mặt hàng xa xỉ, kén chọn khách nên Sơn thường nhắm vào giới thượng lưu. Tùy theo từng loại xì gà, anh ta sẽ bán hàng lậu với giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng mỗi hộp loại 10 điếu. Đến nay, chúng tôi đang xác định số tiền thu lời bất chính của Sơn”, cán bộ điều tra cho biết.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Hải Sơn đã chi khoảng 2 tỉ đồng qua 4 lần mua xì gà lậu từ Nguyễn Thế Nam. Ngoài ra, Lê Hải Sâm (chủ cửa hàng rượu ở Hà Nội) có 8 lần bán lô xì gà trị giá khoảng 800 triệu đồng cho Sơn.

Hiện Sơn đã bị Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội buôn bán hàng cấm theo điều 190 Bộ luật hình sự. Công an đang mở rộng điều tra vụ án.