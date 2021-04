5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Bình Phước âm tính với COVID-19

Lực lượng chức năng Bình Phước điều tra y tế nhóm người nhập cảnh trái phép – Ảnh: CTV

Ngày 14-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước xác nhận 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép có kết quả âm tính lần 1 với virus corona. 2 tài xế taxi chở 5 người này cũng được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. Trước đó, tối 12-4, người dân ấp Tân An, xã An Phú, huyện Hớn Quản phát hiện 2 taxi chở nhiều người nước ngoài có dấu hiệu nhập cảnh trái phép nên đã trình báo chính quyền địa phương. Phát hiện lực lượng chức năng, 2 tài xế liền lái xe bỏ trốn về hướng huyện Lộc Ninh, nhưng khi đến địa bàn ấp Sóc Rul, xã An Phú thì bị bắt.Bước đầu xác định taxi biển số 51G-312.93 do tài xế Phạm Hồng Khanh (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm lái chở 3 khách nước ngoài, taxi 51G-257.90 do tài xế Lê Quang Hòa (37 tuổi, quê Thanh Hóa) lái chở 2 khách nước ngoài. 5 người nước ngoài và 2 tài xế được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sau đó.