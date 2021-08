3 thanh niên chi 12 triệu mua 'giấy đi đường' từ hiệu cầm đồ để qua chốt kiểm soát

Ngày 10-8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ 3 thanh niên mua 9 giấy đi đường với giá 12 triệu đồng ở hiệu cầm đồ. Trước đó, ngày 6-8, tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân làm việc tại chốt phòng chống dịch COVID-19 ở đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 thanh niên sử dụng giấy đi đường để qua chốt có biểu hiện nghi vấn nên đưa 3 người về trụ sở Công an phường Hạ Đình để xác minh. Bước đầu, danh tính 3 thanh niên được xác định là T.Đ.L., Đ.H.T. (đều 28 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Đ.V.B. (34 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội).Tại cơ quan công an, 3 người này khai nhận đã mua 9 giấy đi đường với tổng số tiền 12 triệu đồng tại một cửa hàng cầm đồ ở đường Láng, quận Đống Đa. Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra vụ việc.