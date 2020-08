Gia đình cháu bé tặng hoa cảm ơn lực lượng công an – Ảnh: PHƯƠNG HÀ

Khi tới nơi, nhìn thấy con vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, tôi đã ôm chầm lấy con và không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Sau hơn 28 giờ nỗ lực, đêm 22-8 Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc tại công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh và bắt giữ nghi phạm gây án.

Ngày 23-8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã di lý nghi phạm Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) về Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Theo công an, chiều 21-8 đơn vị nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) mất tích tại công viên Nguyễn Văn Cừ. Ngay sau đó, đơn vị đã tổ chức các lực lượng tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án “bắt cóc trẻ em“, sáng 22-8 Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng 100% quân số tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét nghi phạm. Gần 200 chiến sĩ công an được huy động rà soát tất cả camera an ninh dọc đường trên địa bàn.

Chiều 22-8, công an phát hiện hình ảnh một phụ nữ mặc quần đen, áo trắng, đi xe máy biển Tuyên Quang chở theo đứa trẻ nên tập trung điều tra. Bước đầu xác định được nghi phạm thực hiện hành vi bắt cóc cháu Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Thu thuê trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, khi công an ập đến kiểm tra thì người phụ nữ này đã tẩu thoát. Trong phòng trọ, công an phát hiện chứng cứ quan trọng là bộ quần áo của bé Gia Bảo.

Lần theo dấu vết, Công an tỉnh Bắc Ninh lập tức cử một tổ công tác tới huyện Yên Sơn, Tuyên Quang – nơi Thu tạm trú – để xác minh.

Tại đây, công an xác định Thu đã đưa cháu bé về nhà người yêu là Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở Tuyên Quang). Đến 21h30 ngày 22-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu cháu Gia Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu.

Thu khai đã bỏ đi khỏi địa phương 2 năm nay. Đầu năm 2019, Thu sinh một con trai nhưng sau một tháng thì con bị ốm, chết (Thu không nói cho Bằng biết việc con trai chết).

Muốn quay lại ở với Bằng nhưng cần phải có một đứa con trai, nên Thu đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ con có độ tuổi gần giống con mình để mang về và nói dối với Bằng đó là con của Bằng và Thu.

“Bất đắc dĩ tôi mới đi bắt cóc trẻ con nhằm thông báo cho người yêu và gia đình người yêu, để họ đồng ý tổ chức đám cưới. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, tôi rất ân hận vì hành vi của mình”, Thu nói.

Tuy nhiên, “anh Bằng không tin đấy là con của mình. Tôi định mang con về trả cho gia đình cháu. Chưa kịp mang trả thì đã bị công an bắt giữ”, nghi phạm Thu thanh minh.

