Thiếu tá Lý Văn Tý, đồn phó Đồn Biên phòng Chi Ma, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn cho biết cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố hình sự với Đinh Thị Từ và Hoàng Thị Thơm về hành vi tổ chức đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Trước đó, chiều 26-7, tại mốc 1219 thuộc thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Chi Ma đã phát hiện và bắt giữ Hoàng Thị Thơm (sinh năm 1980) và Đinh Thị Từ (sinh năm 1983), cùng trú tại thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn về hành vi đưa 9 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, có người tên Tưởng Sảng, trú tại tỉnh Hồ Bắc, được hai phụ nữ dẫn nhập cảnh vào Việt Nam tìm việc làm. 8 người Trung Quốc còn lại gồm: Trương Tiểu Mai, trú tại tỉnh Tứ Xuyên; Uông Kiến Ba, trú tại tỉnh Phúc Kiến; Vi Hiểu Quần, Trương Kỳ, Tôn Thụy Tuyết, trú tại Sơn Đông; Diệp Đại Huy, Hứa Lạc, Lý Xuân Tuệ, cùng trú tại Quảng Tây, được hai phụ nữ đưa xuất cảnh trái phép qua biên giới. Theo thông tin từ Đồn biên phòng Chi Ma, 8 người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép qua biên giới nhiều đợt, 3 người nhập cảnh ngày 20-7, 1 người nhập cảnh ngày 22-7 và 4 người nhập cảnh 24-7. Cả 8 người Trung Quốc này đều khai mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là để đến Hà Nội du lịch. Những người này bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ trên đường ra biên giới để xuất cảnh về Trung QuốcThiếu tá Lý Văn Tý cho biết Hoàng Thị Thơm và Đinh Thị Từ sẽ bị khởi tố theo khoản 2 Điều 348 Bộ luật hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Theo đó, người nào bị phát hiện tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép từ 2 lần trở lên bị phạt tù từ 5-10 năm. Trường hợp bị phát hiện tổ chức cho trên 11 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới sẽ bị phạt tù từ 7-15 năm. Đồn biên phòng Chi Ma đang hoàn tất hồ sơ, chuyển 2 phụ nữ này về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố hình sự, sau đó chuyển giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra trước khi khởi tố bị can. Với 9 người Trung Quốc bị bắt giữ, cơ quan biên phòng đang hoàn thiện hồ sơ để trao trả lại phía Trung Quốc theo các cam kết trong Hiệp định quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Theo hiệp định này, trường hợp biên phòng Việt Nam bắt giữ được người Trung Quốc vượt biên trái phép sẽ gửi thư cho biên phòng phía Trung Quốc xác minh thông tin, tiến hành trao trả người cho biên phòng Trung Quốc xử lý. Cả 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đều bị đội tuần tra Đồn biên phòng Chi Ma bắt tại một địa điểm do 2 phụ nữ tổ chức, một người chuyên làm nhiệm vụ dẫn người qua Trung Quốc, người còn lại chuyên dẫn người vào Việt Nam. Lãnh đạo đồn biên phòng Chi Ma khẳng định Đinh Thị Từ và Hoàng Thị Thơm từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng biên phòng, cả 2 đều hoạt động trong 1 đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Cơ quan biên phòng chỉ làm các thủ tục khởi tố bước đầu, sau đó sẽ chuyển hồ sơ để cơ quan công an tiếp tục làm rõ hoạt động của đường dây này.

Theo BẢO NGỌC