1.700 người tử vong ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha do nắng nóng

Đoạn clip tổng hợp các đợt cháy rừng do nắng nóng ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp cuối tuần qua – Video: THE TELEGRAPH

Dẫn báo cáo ngày 22-7 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Đài DW (Đức) kết luận khu vực bán đảo Iberia gồm 2 nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là nơi chứng kiến số lượng người tử vong do các tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu cao hơn hầu hết so với phần còn lại của châu Âu.

“Chỉ trong nửa đầu năm nay, chúng tôi đã ghi nhận ​​hơn 1.700 người tử vong trong các đợt nắng nóng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”, giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge thông tin.

WHO dự báo số lượng nạn nhân tử vong do nắng nóng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ có xu hướng tăng thêm trong những ngày tới.

Tại Tây Ban Nha, đợt nắng nóng được dự báo sẽ kết thúc vào đầu tuần này. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn trên 40 độ C ở nhiều nơi trên đất nước.

Ở Bồ Đào Nha, nhiệt độ tại thành phố Leiria vào tuần trước đã ghi nhận ở mức cao kỷ lục, gần 45 độ C.

Một trận cháy rừng xảy ra ở khu vực rừng tự nhiên Sierra de la Culebra thuộc tỉnh Zamora, Tây Ban Nha trong tháng này – Ảnh: NYT

“Các tác động của biến đổi khí hậu không phải mới. Tuy nhiên, hậu quả của nó đang tăng dần từ mùa này qua mùa khác, từ năm này qua năm khác với những con số thống kê khủng khiếp”, ông Kluge cảnh báo.

Theo các hãng truyền thông Tây Ban Nha, đất nước này đã chứng kiến các đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong năm nay do sóng nhiệt càn quét. Cháy rừng hàng loạt đã phá hủy hơn 197.000ha rừng ở Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm nay.